Bildung finanzieren ist beste Investition

Seckach.Mit einem Rückblick auf die Sitzung des Ausschusses Schule, Kultur und Partnerschaft begann die SPD-Kreistagssitzung, zu der die Vorsitzende Heide Lochmann ihre Kollegen in Seckach begrüßte und auf die bevorstehenden weiteren Ausschusssitzungen einstimmte.

„Gute Startmöglichkeiten“

„Bildung ist zwar teuer, aber nur mit guten Bedingungen bieten wir unseren Kindern und Jugendlichen gute Startmöglichkeiten“, formulierte Joachim Mellinger, der von nötigen Investitionen an den Kreisschulen berichtete. „Wir hoffen sehr darauf, dass die Milliarden, die die frühere Bildungsministerin Johanna Wanka versprochen hat, auch bei den Kommunen und damit bei den Schülern ankommen“, ergänzte Dr. Dorothee Schlegel. Die Digitalisierung kosten in vielfältiger Form und müsse gemeinsam von Bund, Ländern und Kommunen finanziert werden. Dies gelte auch für den Breitbandausbau und die Digitalisierungsstrategie des Kreises und der Kommunen. Diskutiert wurde auch, welche Schritte in diesem Bereich in der Kreistagsarbeit unternommen werden müssen.

Papierlose Ratsarbeit

Vorbildhaft stellte Ralf Schnörr eine Gemeinde vor, in der die Ratsarbeit schon weitgehend papierlos stattfindet. In die Runde geblickt, hatten die Kollegen jedoch alle Papier und Stifte vor sich liegen. „Es ist auch eine Frage der Akzeptanz der Bürger, Online-Dienste anzunehmen und zu nutzen. Darin müssen sie begleitet werden“, formulierte es Karl-Heinz Graner.