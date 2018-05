Buntes Klingefest am 2. und 3. Juni

Anzeige

Sonntag 3. Juni: Am Sonntag gibt es ab 8 Uhr ein reichhaltiges Frühstück im Schulkindergarten St. Theresia. Um 11 Uhr findet der Festgottesdienst in der St. Bernhardkirche musikalisch gestaltet von Josef Pfeil, Orgel und Jutta Pfeil, Geige statt. Um 12 Uhr öffnet der „Budenrummel“. Vielfältige kulinarische Angebote werden im und am Forum angeboten. Haus Gallus bietet geräucherte und gebackene Forellen an.

Spiel und Aktionsstände der Hausgemeinschaften gibt es in der Kinderdorf- und Klingestraße. Dort erwartet die Gäste ein Erlebnisparcours und „Monkey-Climbing“ bei Haus Barbara, eine Tombola, der Flohmarkt, Torwand-schießen, eine Hüpfburg und Vieles mehr.

Das Café Haus Susanne/Haus Cäcilia sowie das Café Maximilian Kolbe bieten eine große Auswahl an Kuchen und Kaffee an und das Eiscafé Haus Georg sorgt mit seinem Angebot an Eisspezialitäten für Genuss und Erfrischung.

Haus Franziskus öffnet seine Türen für die Gäste und gibt einen Einblick in die Wohn- und Alltagssituation der Hausgemeinschaften. Um 14.30 Uhr lädt die „Zirkus-Schule“ zu ihrem neuen Programm in das Haus Markus ein.

Im Schulhof steht wieder das beliebte Bungee Trampolin für die Besucher bereit. In der Schule ist ab 13 Uhr die Schulkunstausstellung und der Bücherflohmarkt geöffnet. Daneben werden die Gäste mit Kaffee und Kuchen bewirtet.

Die Spendenkammer öffnet in der Zeit von 12 Uhr bis 17 Uhr mit einem Bücher- und Spielangebot.

