Christian Weber war Jahrgangsbester mit 1,6

In seiner Eröffnungsrede nahm Schulleiter Markus Hebestreit Bezug auf das Motto der Feier „Kings and Queens“ und würdigte die Leistungen der Absolventen. Die Glückwünsche der Gemeinden überbrachte Herrmann Rüger in seinem Grußwort und nahm dabei auf das Thema „Fußball“ Bezug.

Die Redebeiträge wurden von Klaviermusik eingerahmt, gekonnt vorgetragen von Anton Müller und Richard Huck. Claudia Bertsch hatte als Vorsitzende des Elternbeirats ihren letzten großen Auftritt, als krönenden Abschluss ihrer langjährigen und engagierten Arbeit in der Elternvertretung.

Es folgten, ebenfalls angelehnt an das Thema Fußball, die Rückblicke der Klassenlehrer Torben Köpfle (9 a), Oliver Scheicher (9 b) sowie Julia Ettler (10).

Das unter Leitung von Lisa Folhoffer eingeübte sportliche Unterhaltungsprogramm erntete reichlich Applaus, bevor die Abschlussklassen eine Bildpräsentation ihrer gemeinsamen Reise nach Warnemünde zeigten, gefolgt von Musik der Schülerband unter Leitung von Ralf Bundschuh.

Gegen Ende des Programms dankten die Klassensprecher Paul Knoll, Murat Yildirim und Niklas Ripperger ihren Lehrkräften, den Berufseinstiegsbegleiterinnen und insbesondere Hausmeister Armin Walter. Den Abschluss des Abends bildeten die Übergabe der Zeugnisse.

Zum Hauptschulabschluss beglückwünscht wurden:

Klasse 9 a: Hussen Alahmadalali, Paul Baldeweg, Gamze Carikcioglu, Philipp Ebel, Tim Eberle, Kevin Gogulski, Julia Gramlich, Nils Hilbert, Alper Karaslan, Dadiyallah Khurami, Andrea Matei, Dennis Paul, Kevin Pfeiffer, Aleksandra Pulda, Hanno Reichert, Christian Schneider, Loris Wegner, Murat Yildirim.

Klasse 9 b: Chantal Adler, Berkay Bakan, Eve Broschinski, Yannis Bubutka, Dario Holz-Crnjak, Lucas Eicholzheimer, Sarah Gehrke, Saed Gholami, Andreas Gretschanjuk, Jakob Großkinsky, Richard Huck, Paul Knoll, Marius Krämer, Denis Mekaj, Anton Müller, Daniel Ranno, Leonie Rehm, Marlon Reifenberger.

Zum Abschluss der Werkrealschule wurden beglückwünscht:

Klasse 10: Sandra Bertsch, Dominic Besler, Samuel Cunaj, Tobias Dorsch, Ian Ebel, Vanessa Ebert, Domenik Karmen, Kevin Leuthner, Tim Münch, Samantha Pellenus, Niklas Ripperger, Sara Salvatore, Esther Schneider, Denis Sibert, Giovanni Sicignano, Mikel Vulic, Christian Weber, Philipp Wulfrath. L.M.

