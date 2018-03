„Danke“ für ehrenamtliches Engagement

Anzeige

Seckach.Einen Ehrenamtsevent am Mittwoch, 11. April, veranstaltet der Landkreis für alle Bürger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, die sich beispielsweise in Vereinen, Rettungsdiensten, Initiativen wie den Asylkreisen oder auch im privaten Rahmen ehrenamtlich engagieren. Das Event findet in der Schlossgartenhalle in Großeicholzheim statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Landrat Dr. Achim Brötel liegt dieser Abend besonders am Herzen: „Ich kann und will mir unseren Landkreis nicht ohne das hohe Maß an ehrenamtlichem Engagement vorstellen. Denn ich sehe jeden Tag, wie wichtig diese Arbeit für das Zusammenleben ist. Der Abend soll ein kleiner Dank hierfür sein.“

Die Einladung gilt unabhängig von den schriftlichen Einladungen, die das Landratsamt in sehr großer Zahl veranlasst hat. „Hier können wir leider keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben“, sagt Dr. Brötel: „Wir freuen uns aber auf alle, die sich ehrenamtlich einbringen, ob sie nun in einer Liste erfasst sind oder nicht.“