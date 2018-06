Das Herz am rechten Fleck

Anzeige

Großeicholzheim.Er sagt noch immer gerade heraus, was ihm gefällt und was nicht: Bruno Martin feiert am heutigen Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Mit seiner Art verbreitet er fast immer gute Laune und gilt als Original mit Ecken und Kanten und dem Herzen am rechten Fleck, zusammen mit den unverkennbar positiven Charaktereigenschaften Witz und Humor, Bodenständigkeit, Heimatverbundenheit und Kameradschaftsgeist.

Politisch engagiert

Die Kommunalpolitik nahm bis vor 15 Jahren einen wichtigen Platz in Bruno Martins Leben ein und das Interesse für seinen Heimatort hat er bis heute nicht abgelegt. Immerhin 25 Jahre hat er sich als Ortsvorsteher für „sein Aichelze“ engagiert. In dieser Funktion und in 35 Jahren als Gemeinde- und Ortschaftsrat hat er mit den Bürgermeistern Peter Knoche, Ekkehard Brand und Thomas Ludwig in einem Teamgeist, der den Seckachern offensichtlich eigen ist, erfolgreich gewirkt. Man diskutiert hier in der Sache, ohne den Blick für die Gemeinschaft und die Gesamtgemeinde zu verlieren. In diesem Zusammenhang ist Martin ganz begeistert von dem wirklich überdurchschnittlichen Engagement seines Nachfolgers Reinhold Rapp.

Natürlich bleiben ihm die beiden Silbermedaillen in den Dorfverschönerungswettbewerben 1993 und 1997 ebenso unvergesslich wie unzähligen Renovierungen und Umgestaltungen der örtlichen Infrastruktur oder das 1225-jährige Dorfjubiläum. Äußeres Zeichen seiner kommunalpolitischen Tatkraft war beispielsweise die Ehrennadel in Gold des Gemeindetages Baden-Württemberg.