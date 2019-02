„Das motiviert und stärkt das Gemeinschaftsgefühl“

Sie ist klein, liegt gut in der Hand und klingt schön: Die Mundharmonika „Speedy“. Den Seckacher Dritt- und Viertklässlern macht es großen Spaß, damit gemeinsam zu musizieren.

Seckach. „Wer will einmal vorspielen?“, fragt Musiklehrerin Tatjana Bader in die Runde, und sofort fliegen mehrere Hände in die Höhe. Drei Mädchen scheuen sich kein bisschen, ihre Künste zu demonstrieren, obwohl

...