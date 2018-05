„Das schönste Geschenk, das man uns machen konnte“

Anzeige

Aber auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs änderte sich zunächst nicht viel. Vor allem bestand auf tschechischer Seite lange Zeit keine Bereitschaft, sich mit der über Jahrhunderte deutsch geprägten Geschichte Schüttwas sowie dem geschehenen Unrecht zu befassen.

70 Jahre nach der Vertreibung hatten deshalb die meisten Schüttwaer mit diesem Kapitel eigentlich schon abgeschlossen. Doch dann gründeten aufgeschlossene Schüttwaer Neubürger im Jahre 2015 den „Verein Nikolaus“ (Spolek Mikulá) und setzten sich zum Ziel, Kirche, Friedhof und Kriegerdenkmal wieder in einen ordentlichen Zustand zu bringen sowie ein Denkmal für Johannes von Schüttwa (ca. 1350 bis 1414) zu errichten.

Vertrauen gefasst

Es ist verständlich, dass die alten Schüttwaer an diese Pläne zunächst kaum glauben konnten, aber letzten Endes fassten sie Vertrauen und unterstützten die Maßnahmen mit einem großzügigen freiwilligen Spendenbetrag, zumal auch die Stadt Ronsperg, zu welcher Schüttwa mittlerweile gehört, sowie der Bezirk Pilsen und der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds namhafte Beträge beisteuerten.

Am 12. Mai war es dann soweit: die Stadt Ronsperg lud zur Enthüllung des Denkmals für Johannes von Schüttwa ein. Eine große Besucherschar machte sich auf den Weg in den Böhmerwald, unter ihnen unter der Leitung von Ortsbetreuer Franz Metschl an die 50 alte Schüttwaer und Nachfahren sowie offizielle Vertreter der Gemeinde Seckach mit Bürgermeister Thomas Ludwig und Ehrenbürger Ekkehard Brand an der Spitze. Bereits während der Busfahrt stimmten Franz Metschl, Franz Brunn und Andreas Holl alle Teilnehmer auf den Tag ein, indem sie von „früher daheim“ und von der Flucht erzählten oder aus dem „Ackermann aus Böhmen“ zitierten, jenem wichtigen Werk der deutschsprachigen Prosadichtungen des späten Mittelalters, dem Johannes von Schüttwa bis heute seine große Popularität verdankt.

Nach der Ankunft zur Mittagszeit bestand zunächst Gelegenheit, den Ort bei einem Rundgang in Augenschein zu nehmen, während am Dorfplatz die letzten Vorbereitungen für die Feierstunde getroffen wurden. Eine immer größere Menschenmenge kam zusammen, welche die heutige Einwohnerzahl Schüttwas (72) um ein Vielfaches übertraf.

Bei schönstem Frühlingswetter hieß Ronspergs Bürgermeister alle Gäste willkommen, wobei die deutschen Besucher ebenso besonders begrüßt wurden wie ein Mitglied des tschechischen Unterhauses, ein Vertreter des Pilsener Regionalpräsidenten, Altbischof Frantiek Radkovsk von der Erzdiözese Pilsen und der Vorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Posselt.

Gleichzeitig dankte der Bürgermeister dem Verein „Nikolaus“ mit den Vorsitzenden Václav Kohout und Ivo Dubsk für das vorbildliche Engagement, welches der heutigen Dorfgemeinschaft von Schüttwa neue Impulse verliehen habe.

Dann war es dem Schauspieler Josef Nechutn aus Pilsen und Ortsbetreuer Franz Metschl vorbehalten, einige Kapitel des „Ackermann aus Böhmen“ ausdrucksstark zu rezitieren. Das Werk beinhaltet ein Streitgespräch zwischen einem Menschen, der sich Ackermann nennt, und dem personifizierten Tod. Der Dialog erinnert an einen Gerichtsstreit, bei dem beide Seiten ihre Argumente für ihre Sache vortragen.

Die feierliche Enthüllung des zuvor mit Tüchern überdeckten Denkmals, vorgenommen von Hynek Ríha, Václav Kohout, Ivo Dubsk, Franz Metschl und dem Künstler Jaroslav Sindelár, markierte sodann auch symbolisch den Anbeginn eines neuen Zeitalters im Verhältnis zwischen alten und neun Schüttwaern.

Folgerichtig appellierte Franz Metschl in seiner Ansprache, dass „das Projekt Schüttwa“ eine mahnende Gedenk- und Kulturstätte werden solle, damit sich menschenverachtende Ereignisse wie Krieg und Vertreibung nie mehr wiederholen.

Bewegende Worte

In bewegenden Worten berichtete Metschl von einer ungetrübten Kindheit. Unter der heute noch stehenden Dorflinde wurde gespielt und die Kirche „St. Nikolaus“ war für die Familien der Kristallisationspunkt, wo über Jahrhunderte familiäre Anlässe wie Taufen, Hochzeiten und auch Beisetzungen begangen wurden, ehe die deutsche Bevölkerung ihren geliebten Heimatort am 18. Juli 1946 für immer verlassen musste.

Mit dem Satz „Für mich persönlich geht heute ein Traum in Erfüllung“ sprach Franz Metschl auch allen anderen Schüttwaern aus dem Herzen und deshalb folgten auch noch herzliche Dankesworte an Bürgermeister Ríha sowie an die Vorstände Kohout und Dubsk für ihren vorbildlichen Einsatz.

Bürgermeister Thomas Ludwig stellte der Festversammlung zunächst seine Gemeinde Seckach sowie die Patenschaft mit den alten Schüttwaern vor und sprach den Akteuren in Schüttwa und Ronsperg ebenfalls seinen aufrichtigen Dank aus.

Ludwig stellte fest, dass sich die alten und neuen Schüttwaer durch diese Aktivitäten wieder nähergekommen seien, sprach die Hoffnung auf viele weitere Begegnungen aus und überraschte die Vorsitzenden des Vereins mit einer Spende.

Sehr ergreifend waren auch die Worte des 1950 geborenen Künstlers Jaroslav Sindelár. Er erläuterte nämlich nicht nur sein Kunstwerk, sondern eröffnete dem staunenden Publikum im Rahmen seiner Ausführungen über den Begriff „Heimat“ auch, dass er ebenfalls in der Kirche „St. Nikolaus“ getauft worden war und als Kind unter der bereits von Franz Metschl erwähnten Dorflinde spielte. Besser hätte man den Künstler also nicht aussuchen können.

In den weiteren Grußworten der Parlamentsabgeordneten Ilona Mauritzová, des Vertreters des Pilsener Regionspräsidenten, Vladislav Vilímec sowie der Schönseer Bürgermeisterin Birgit Höcherl (Anmerkung: Schönsee ist die Partnerstadt von Ronsperg) wurde vor allem betont, wie wichtig es sei, immer wieder Zeichen der Völkerverständigung zu setzen wie zum Beispiel mit diesem Denkmal. Alleine schon die Tatsache, dass Johannes von Schüttwa zweier Sprachen mächtig gewesen sei, beinhalte eine wichtige Symbolik und sei ein gutes Beispiel der historischen Verknüpfung zwischen Deutschen und Tschechen. Schließlich sei die Enthüllung des Denkmals auch der Nachweis der gemeinsamen Tradition, der gemeinsamen christlichen Werte und des gemeinsamen humanistischen Denkens.

Sodann nahm Pilsens Altbischof Frantiek Radkovsk die Segnung des Denkmals vor. Auch ihm war die Freude darüber anzumerken, dass die ehemaligen und die neuen Bewohner von Schüttwa auf einem guten Weg seien, ihre Vergangenheit zu bewältigen, ja dass sich sogar schon neue Freundschaften gebildet hätten. Mit den Worten „Die große Hoffnung hat nur derjenige, der an Gott glaubt“ und dem Segen für Schüttwa und alle Anwesenden schloss der Altbischof die Segnungshandlung.

Zum Schluss der beeindruckenden Feierstunde sprach dann noch der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Posselt. Er grüßte für die „europäischen Landsleute“ und wies darauf hin, dass der Mai für die Menschen der Monat der Liebe, für die Kirche der Monat der Gottesmutter Maria und für die Politik der Monat Europas sei. Alle drei Aspekte passten zu dieser Feier.

Wie zuvor schon Bürgermeister Thomas Ludwig erinnerte auch Posselt an Graf Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi (1894 bis 1972), den Begründer der europäischen Idee, der in Ronsperg aufgewachsen ist.

Nach dem Ende des offiziellen Teils begaben sich alle Besucher in das neben der Kirchenruine unter Schatten spendenden Bäumen errichtete Festzelt, wo die Grenzlandblaskapelle Dietersdorf sehr gekonnt mit typischer Blasmusik aus Böhmen und dem Egerland aufwartete.

Dieser 12. Mai war somit für alle Menschen, die sich mit Schüttwa verbunden fühlen, ein denkwürdiger Tag: für die alten Schüttwaer manifestierte sich mit ihm eine nicht mehr für möglich gehaltene Wende in den Beziehungen zu ihrer Heimat und das heutige Dorf Sitbor wurde durch die Aktivitäten des „Spolek Mikulá“ und der Stadt Pobezovice wieder zum Blühen gebracht.

