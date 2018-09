Den Reichenbachern fiel der Abschied sichtlich schwer

Großeicholzheim.„Da hatte einer eine Idee, erzählte es einem anderen und noch einem anderen. Sie setzten sich zusammen, überlegten, wie man den Traum verwirklichen könnte bis sie ihn schließlich realisieren“, so beschrieben Diakon Josef Depta und Pfarrer Ingolf Stromberger die Anfänge von „Großeicholzheim und seine Geschichte“, vom Bürgerprojekt „Wasserschloss Großeicholzheim“ und von der tollen Partnerschaft zwischen Seckach und Reichenbach OL im ökumenischen Gottesdienst zum Abschluss des örtlichen Festmarathons.

Besondere Aufbruchstimmung

Und das beschreibt auch, was alles möglich ist in der Begegnung von Menschen, in der Kommunikation und in der Aufbruchstimmung bei der der Verwirklichung von Ideen, die zunächst eher unrealistisch eingestuft werden.

Da gibt es viele Wünsche und Hoffnungen, und es sollten keine Zweifel aufkommen, die der positiven Motivation im Wege stehen könnten. Pfarrer Stromberger empfahl entsprechend der Reaktion Abrahams, der ohne nachzuhaken auf Gottes Wort sein Bündel packte und sich mit seiner Familie auf den Weg machte: „Das alles braucht Vertrauen zu Gott und seinem Segen“.

Viele Gastgeber der Gesamtgemeinde und ihre Reichelsheimer Freunde waren der Einladung zum ökumenischen Gottesdienst gefolgt und genossen die verbleibende gemeinsame Zeit, die mit einem schmissigen Jazz-Brunch auf Initiative des Fördervereins „Bürgerprojekt Wasserschloss Großeicholzheim“ auch noch ein kulinarisches und musikalisches Highlight bescherte. Denn die Musiker der Gruppe „Grünspan“ brachten mit Dixie und mehr eine so grandiose Stimmung in die ehrwürdigen Gemäuer, dass den Reichenbachern der Abschied vom Bauland noch ein wenig schwerer fiel. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018