Den Square-Dancern fehlt der Nachwuchs

Seckach.Der weit über die heimischen Grenzen hinaus bekannte Square-Dance-Verein „Yellow Rabbits“ hat mehr und mehr mit den Problemen vieler Vereine zu kämpfen. Die Situation ist mittel- bis langfristige nicht sehr rosig: Die etwas über 20 Clubmitglieder werden immer älter und es kommen kaum neue, vor allem jüngere Tänzer, nach.

Daran änderte sich auch durch die öffentlichkeitswirksamen Engagements beim Straßenfest und anderen Veranstaltungen nichts. So muss man die ganze Aufmerksamkeit auf die Bildung und das Gelingen einer neuen Class setzen, betonte die langjährige Vorsitzende Helga Mehlhase im Rahmen der Jahreshauptversammlung, in der auch Bürgermeister Thomas Ludwig anwesend war. In ihrem Jahresrückblick erinnerte sie unter anderem an die im März stattgefundene „Studentjamboree“ in Datteln sowie an die „Spring Jamboree“ in Kuchen und den „Osterdance“ in Würzburg.

Präsent waren die „Gelben Hasen“ auch überregional am Bodensee, in der Schweiz und in Lichtenstein. Viele positive Eindrücke konnten die Tänzer auch in der Seckacher Partnergemeinde Reichenbach anlässlich des 40. Jahrestags der dortigen „Erlebnistanzgruppen“ mit nach Hause nehmen.