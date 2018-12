Deutsch-tschechisches Fest ist geplant

In Schüttwa werden die Kirche St. Nikolaus und der Friedhof hergerichtet. Unterstützung dafür kommt auch von den Schüttwaern aus Seckach.

Seckach/Schüttwa. Der Kirchenpatron der Kirche in Schüttwa ist der heilige Nikolaus. Seit 1981 feiern die Schüttwaer ihr Patrozinium zusammen mit der Seckacher Kirchengemeinde. Die diesjährige Nikolausfeier begann mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Sebastian.

Für den Erhalt ihres Friedhofs und ihrer Kirche haben die Schüttwaer im Gottesdienst Gott gedankt und dafür gebetet, dass die Restaurierungsarbeiten wie geplant weitergehen mögen.

So etwas wie ein Wunder

Seit der Vertreibung im Jahre 1946 waren der Friedhof und die Kirche in Schüttwa dem Verfall preisgegeben und deshalb in einem entsprechend schlechten Zustand. Beim Kirchturm fehlte schon seit Jahren die komplette Zwiebel.

Seit zwei Jahren passiert jedoch in Schüttwa so etwas wie ein Wunder: Der Ort wird gerade von engagierten Menschen aus Pilsen und Prag und einem neu gegründeten Nikolausverein nach und nach restauriert. Zuerst wurde der völlig verwilderte Friedhof hergerichtet. Die Ruine der Kirche St. Nikolaus hat vor Kurzem eine neue Kirchturmzwiebel erhalten und der Kirchturm grüßt seitdem die ankommenden Gäste fast wie in alten Zeiten.

Hervorragende Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen dem Nikolausverein und dem Ortsrat der Schüttwaer funktioniert hervorragend und natürlich haben die Schüttwaer den Nikolausverein bei seiner Arbeit beraten und durch Spenden auch finanziell unterstützt.

Nach dem Mittagessen in der Sportheimgaststätte in Seckach berichtete Ortsbetreuer Franz Metschl ausführlich über die Ereignisse und Veränderungen in Schüttwa und über den Stand der geplanten Maßnahmen; im Jahr 2019 soll der Kirchturm innen eine Holzkonstruktion und außen einen neuen Verputz erhalten.

Besonders hervorzuheben ist jedoch, dass sich die Beziehung zwischen den heutigen und den früheren Bewohnern von Schüttwa und damit zwischen Tschechen und Deutschen sichtbar verbessert.

Ehemalige eingeladen

Dies war bereits bei der Einweihung eines Denkmals für Johannes von Schüttwa am 12. Mai 2018 in Schüttwa deutlich zu spüren und setzt sich nun fort.

Eindeutige Signale

Für 2019 plant der Nikolausverein in Schüttwa ein deutsch-tschechisches Fest und hat dazu die ehemaligen Schüttwaer und ihre Nachkommen eingeladen; dieser Einladung wird man gerne folgen.

Das sind eindeutige und sehr gute Signale für die Völkerverständigung, für das Zusammenwachsen von Europa und für die Zusammenarbeit in Europa, so die Beteiligten.

72 Jahre nach der Vertreibung ist der Großteil der vertriebenen Schüttwaer bereits verstorben, die noch lebenden sind entsprechend alt. Um die bestehende Tradition aktiv weiter zu pflegen und den guten Kontakt untereinander nicht abreißen zu lassen, haben Andreas Macht und Andreas Holl angeregt, die nachfolgenden Generationen verstärkt zu aktivieren. Zu diesem Zweck entsteht gerade eine neue Gruppe.

Die ersten sichtbaren Maßnahmen sind für Anfang 2019 geplant. Diese Initiative wird von allen Teilnehmern sehr begrüßt und in vollem Umfang unterstützt. Es ist ein weiteres gutes Signal.

Den Abschluss der Begegnung bildete eine besinnliche und harmonische Adventsfeier mit Kuchen, Liedern und Vorträgen.

