Die 87 Aktiven der Gesamtwehr absolvierten über 90 Einsätze

Waren es 2015 insgesamt 97 und im Jahr 2016 92 Einsätze, so musste man im vergangenen Jahr wieder zu 97 Einsätzen, davon 49 in Seckach, 27 in Großeicholzheim und 21 in Zimmern, ausrücken.

Als Großbrände nannte Roland Bangert unter anderem den Brand beim Sägewerk Ühlein und im Zimmerner Sportheim, wo auch Wehren aus der Umgebung im Einsatz waren. Neben den Feuerwehrterminen haben die Abteilungswehren auch einen Anteil am kulturellen Leben in den Ortsteilen und der Gesamtgemeinde, was sie immer wieder durch das Ausrichten von oder die Beteiligung an Veranstaltungen unterstreichen. „Ohne die Feuerwehr wären einige Veranstaltungen wie der Faschingsumzug oder die Martinsumzüge nicht durchführbar“.

Zusätzlich zu den Übungsabenden besuchten 91 Aktive zahlreiche Lehrgänge mit Erfolg und sorgten so mit dafür, dass die Einsatzbereitschaft und technische Versiertheit weiter auf hohem Stand gehalten werden konnte. Derzeit stehen der Feuerwehr Seckach als Führungskräfte zur Verfügung: Drei Zugführer, 16 Gruppenführer und 28 Mitglieder mit dem Führerschein C beziehungsweise CE.

An dieser Stelle galt ein Dank des Gesamtkommandanten allen, die sich für die Belange der Feuerwehr eingesetzt hatten, besonders der Gemeinde mit Verwaltung, Gemeinderat, Bauhof und Bürgermeister Thomas Ludwig an der Spitze.

Mit den Vereinen, den umliegenden Wehren und den Feuerwehrinstitutionen habe man ein harmonisches und konstruktives Miteinander gepflegt, was auch in den gemeinsamen Übungen dokumentiert worden sei. Die Grundlage für das reibungslose Ineinandergreifen bildeten zudem zahlreiche Versammlungen und Sitzungen. Mit dem Gesamtkommandanten sei man zudem im Verbandsausschuss vertreten. Im Zeitraum 2015 bis 2017 habe die Gemeinde 354 726 Euro in „ihre“ Feuerwehr und somit in die Sicherheit der Bevölkerung investiert.

Kassier Bernhard Aumüller berichtete über einen ausgeglichenen Kassenstand. Da die Kassenprüfer Erich Krahn und Günter Frank keine Beanstandungen hatten, wurden der Kassenwart und die gesamte Führungsmannschaft einstimmig entlastet, verbunden mit einem Dankeschön für die geleistete Arbeit.

Unter der Leitung von Bürgermeister Thomas Ludwig, der den Feuerwehrmitgliedern namens der Gemeinde für ihren selbstlosen und hervorragend funktionierenden Gemeinschaftseinsatz dankte, brachten die Teil-Neuwahlen zum Gesamtvorstand folgendes Ergebnis: Gesamtkommandant ist Roland Bangert, Stellvertreter Steffen Wallisch, Siegfried Barth und Erhard Saffrich.

Dem Bürgermeister oblag es, zusammen mit Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr einige Beförderungen von Führungskräften aufgrund ihrer entsprechenden Ausbildung oder Kraft Amtes durchzuführen: Befördert wurde Florian Schmitt (Großeicholzheim) zum Löschmeister, Mike Eberle (Großeicholzheim) zum Oberlöschmeister, Karl-Heinz Adam (Zimmern) zum Brandmeister, Siegfried Barth (Zimmern) und Steffen Wallisch (Seckach) zu Oberbrandmeistern sowie Roland Bangert zum Hauptbrandmeister.

Gleichzeitig übergab Ludwig auch die Urkunden an die frisch gewählten Führungskräfte, die wegen Krankheit in der Gemeinderatssitzung gefehlt hatten. Dies waren Abteilungskommandant Steffen Wallisch und sein Stellvertreter Kristian Antunovic (Seckach) sowie Karl-Heinz Adam als Stellvertreter des Zimmerner Abteilungskommandanten Siegfried Barth.

Die hohe Wertschätzung der Seckacher Wehr, ihrer Ausbildungsbereitschaft, ihres Einsatzes in Sachen Jugendförderung sowie ihrer vielfältigen kulturellen Aktivitäten wurde in den Grußworten hervorgehoben. Abschließend und vor dem geselligen Beisammensein teilte der Gesamtkommandant noch mit, dass der Besuch der Atemschutzübungsanlage in Walldürn am 17. und 24. Mai und der Ausflug zum Landesfeuerwehrtag mit Abnahme der Leistungsabzeichen am 21. Juli stattfinden. L.M

Montag, 30.04.2018