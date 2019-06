Die Einstellung entscheidet

Seckach.Mit Sitz und Geschäftsstelle in Seckach ist die als Verein eingetragene Selbsthilfeorganisation „Deutsche Fibromyalgie-Vereinigung“ mit ihren 4500 Mitgliedern und knapp 100 Selbsthilfegruppen in allen Bundesländern tätig. Was für andere Vereine in ähnlichen Größenordnungen nur als utopisches Wunschdenken vermerkt wird, ist für die „Deutsche Fibromyalgie-Vereinigung“ gängige Praxis und so hatten sich zur jährlichen Jahreshauptversammlung in Göttingen 250 Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet eingefunden, um neben den Regularien der Jahreshauptversammlung auch den 23. Deutschen Fibromyalgie-Tag zu begehen.

Mit dabei auch Mitarbeiterinnen und Mitglieder der Seckacher Geschäftsstelle und Bürgermeister Thomas Ludwig. Nach dem Jahresbericht der Vorsitzenden, den Berichten der Kassenführerin und der Kassenprüferin sowie der Entlastung brachten die Wahlen des Vorstands folgende einstimmige Ergebnisse: Bärbel Wolf (Vorsitzende), Petra Rothmann-Weichert (stellvertretende Vorsitzende), Christa Weidmann (Kassenführerin), Carmen Redel (Schriftführerin), Jürgen Eckstein, Petra Aurich, Olaf Thürnagel (Beisitzer), Elvira Reiß und Monika Zothner (Kassenprüfer), Heiko Hell (Ersatzkassenprüfer).

Zusammen mit den Versammlungsteilnehmern gratulierte Bürgermeister Ludwig der alten und neuen Vorsitzenden Bärbel Wolf nachträglich zu ihrem 60. Geburtstag, würdigte ihre Verdienste um den Verein und überreichte einen Geschenkkorb.

Konzept der Salutogenese

Am nächsten Tag fand an gleicher Stelle der 23. Deutsche Fibromyalgie-Tag statt mit 380 Gästen statt. Tanzlehrerin und Fachbuchautorin Astrid Kuby führte die Besucher durch das abwechslungsreiche Programm. Heilpraktikerin Doris Zeißner machte in ihrem Vortrag deutlich, dass es wichtig ist, die Verantwortung für die eigene Gesundheit selbst zu übernehmen, und zeigte nach dem Konzept der Salutogenese auf, was es braucht, um gesund zu bleiben, beziehungsweise um gesund zu werden.

Mehrere Workshops

Nach der Mittagspause erwarteten die Zuhörer voller Spannung den Vortrag von Ernährungsfachfrau Friederike Woydich, um Anregungen und Rezepte für gesundes Essen und Impulse für ein kraftvolles Leben zu bekommen. Gut angenommen wurden auch die Workshops von Rechts- und Rentenberater Peter Westermeier und Rechtsanwalt Karl-Heinz Tempel zu den Themen „Erwerbsminderungsrente und Schwerbehinderung“ sowie „Berufsunfähigkeitsversicherung und Arbeitsrecht gehandicapter Arbeitnehmer“ sowie der Workshop der Vorstandsmitglieder Petra Aurich und Jürgen Eckstein über Arbeit und Angebote der „Deutschen Fibromyalgie-Vereinigung“.

Es folgte ein Erfahrungsbericht von Vorstandsmitglied Carmen Redel, wonach man viele Beschwerden mit der eigenen Einstellung beeinflussen könne, und von Gruppensprecherin Heidi Halberstadt zum Projekt ihrer Selbstheilungsgruppe (EIRA). An den Informationsständen konnten sich die Besucher über Therapiemöglichkeiten zur Schmerzlinderung bei Fibromyalgie erkundigen und eine Kältekammer vor Ort testen. Zum Schluss betonte Bärbel Wolf, dass vieles über die Lebenseinstellung gehe, getreu der Botschaft „Alles, was Du willst, kann Möglichkeit werden.“ Der Deutsche Fibromyalgie-Tag war wieder eine rundum gelungene Veranstaltung, sagte Bürgermeister Thomas Ludwig. Ein Fazit, das sich auch in vielen lobenden Worten an den Vorstand und die Geschäftsstelle Seckach widerspiegelte. L.M.

