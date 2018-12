„Die Kirche soll in der Spur Jesu bleiben“

Seckach.„Was du liest, ergreife im Glauben; was du glaubst, das verkünde, und was du verkündest, erfülle mit Leben.“ Mit diesem Zitat des Essener Bischofs Dr. Franz Josef-Overbeck schloss sich auch Bürgermeister Thomas Ludwig den zahlreichen Gratulationen zur Amtseinführung von Diakon Matthias Nasellu nach der Eucharistiefeier in der Pfarrkirche St. Sebastian an.

Pfarrer Andreas Schneider oblag es, neben dem Bürgermeister und zahlreichen Seckachern sowie den Familienmitgliedern des neuen nebenberuflichen Diakons auch Vertreter der Partnergemeinde Schüttwa und die Mitzelebranten Dekan Johannes Balbach, die Pfarrer i.R. Rudolf Bschirrer und Kurt Wolf und die Diakone Josef Depta, Bernhard Greef und Thomas Eller zu begrüßen.

Für eine gekonnt feierliche musikalische Umrahmung des Festaktes zeichnete der Singkreis mit Dirigentin Franziska Penndorf verantwortlich.

Matthias Nasellu meinte in seiner Predigt, dass ihn die Klarheit der Aussagen in der Heiligen Schrift fasziniert, denn die Aufträge – wie zum Beispiel „Bereitet dem Herrn den Weg“ – betrachte er dabei als kompromisslos. In der diakonischen Aufgabe sieht er sich als Anwalt, der dafür zu sorgen habe, dass die Kirche in der Spur Jesu bleibt. Er freue sich darauf, die Menschen als Seelsorger begleiten zu dürfen, sich Zeit für das Gebet zu nehmen, und sieht es als sein Amt und Auftrag, die von Gott zugesagte Menschlichkeit einzufordern und die bislang sehr gute Kooperation zwischen Kirche und weltlicher Gemeinde in Fragen der Kindergärten und der kirchlichen Sozialstation weiterzuführen und mitzugestalten.

Bürgermeister Thomas Ludwig erinnerte an die Weihe von Matthias Nasellu zum nebenberuflichen ständigen Diakon mit Zivilberuf als erfreuliche Ergänzung zu weiteren Einführungen in den katholischen Kirchendienst und sicherte ihm die Unterstützung sowohl des Gemeinderates als auch der Verwaltung zu. In Zeiten rückläufiger Priesterzahlen sei gerade das ständige Diakonat eine wichtige Stütze der pastoralen Arbeit.

Die anspruchsvolle Qualifizierung hierzu fundiere in vertieften theologischen Kenntnisse in der Bibel, der Glaubenslehre und Ethik, der Kirchengeschichte und Diakonik, der Wortverkündung und der Gottesdienstgestaltung, sowie praktischer, mündlicher Prüfungen nach der kircheneigenen Ausbildung.

Ludwig schloss sich dem Ausbildungsleiter für Diakone im Bistum Trier bezüglich der Umschreibung eines Diakons an, die da bedeutet: „…voll des Geistes, verpflichtet zur Tat und kundig des Wortes“.

Freudig über den seelsorgerischen Zuwachs in der katholischen Kirchengemeinde Seckach zeigte sich im Anschluss auch Pfarrgemeinderatsvorsitzender Reitzig, der dem neuen Diakon Durchhalte- und Durchsetzungsvermögen attestierte. Er sehe das Amt eines Diakons nicht als Vorstufe zum Priesteramt an, sondern als Sicherung des Glaubens vor Ort.

Bernhard Dietl schloss sich im Namen des Gemeindeteams dem Dank und den Glückwünschen ebenso an wie Thomas Eller als Sprecher der Diakone und lud im Anschluss an den offiziellen Teil zu einem Stehempfang im Gemeindehaus ein.

Mathias Nasellu dankte abschließend allen, die sich in irgendeiner Form in diesen Gottesdienst mit anschließendem Empfang eingebracht hatten und ihm treue Wegbegleiter waren. L.M.

