Die Luft wird immer knapper

Großeicholzheim.„Es ist zu bedauern, wenn eine Dorfgemeinschaft zusieht, wie der älteste Verein des Ortes um seinen Bestand kämpfen muss oder diesen bereits verloren hat. Immer wieder haben wir versucht, neue Sänger zu gewinnen, um den Chor als wichtiges Kulturgut zu festigen und das gemeinsame Singen auch zukunftsträchtig zu stärken“, lauteten die verzweifelten und fast schon resignierten Worte von Klaus Rinklin in seiner Funktion als Vorsitzender des Männergesangvereins Großeicholzheim zu Beginn der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Löwen“. Im Beisein von Bürgermeister Thomas Ludwig, Ortsvorsteher Reinhold Rapp und den Vertretern der örtlichen Vereine Erhard Saffrich und Thomas Kegelmann hob er die Bedeutung eines Gesangvereins für eine Dorfgemeinschaft hervor und ging auf die gesanglichen Umrahmungen von Feierlichkeiten, Festen und Veranstaltungen ein. Bei einem stetig steigenden Altersdurchschnitt sei der Chor aktuell mit 25 Sängern besetzt und so werde man nicht aufgeben, auch weiterhin um neue aktive Mitglieder zu werben. Trotz starker beruflicher Anspannung habe man Dirigent Klaus Bayer in seiner Funktion halten können und so seien mit tatkräftiger Unterstützung von Vizedirigent Hubert Knapp sowohl die Singstunden als auch die Vorbereitungen für öffentliche Auftritte weiterhin gesichert.

Für neue Wege bereit

Als Mitglied in der Chorgruppe Schefflenztal sei man ein anerkannter Bestandteil im Zusammenwirken mit den Chören aus Auerbach und Unterschefflenz und habe neben gemeinsamen Auftritten auch Proben absolviert und neues Liedgut einstudiert. Um eine tragfähige Symbiose zwischen Tradition und Moderne zu formen, sei man durchweg bereit, auch neue Wege in der eigenen Vereinsstruktur zu gehen, sagte der Vorsitzende. Sein Dank galt allen, die die Aktivitäten des Vereins unterstützt hatten, den Dirigenten für ihr Engagement, der Gemeinde für den zur Verfügung gestellten Probenraum und den örtlichen Vereinen für das harmonische Zusammenwirken. Schriftführer Berthold Schmedding erinnerte in seinem Bericht unter anderem an die vergangenen Auftritte bei Jubiläen und Beerdigungen, an die gesangliche Mitwirkung beim Maibaumstellen und bei der Wiederwahl von Bürgermeister Ludwig sowie den ökumenischen Gottesdienst am Hohen Kreuz. Herbert Haber berichtete im Anschluss in seiner Funktion als Kassenwart über einen zufriedenstellenden Kassenstand und da Kassenprüfer Fritz Eberle keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder auf Antrag des Bürgermeisters dem Vorstand einstimmig Entlastung.

Dem Vorsitzenden Klaus Rinklin oblag es danach, einige Mitglieder für ihren fleißigen Singstundenbesuch mit Präsenten auszuzeichnen. Karlheinz Haaf und der Vorsitzende selbst hatten kein einziges Mal gefehlt, Hubert Knapp, Walter Winkler, Alfred Grözinger und Bruno Martin nur einmal, Reinhard Bassing nur zweimal, Günter Kegelmann und Dieter Hofmann dreimal, Wolfgang Blatz, Konrad Henn, Artur Mayer, Herbert Haber und Martin Fehl viermal sowie Reiner Siegrist und Eberhard Gramlich fünfmal. In den Grußworten der Gäste wurde die zuverlässige Mitwirkung des MGV bei Veranstaltungen gewürdigt und der Verein als anerkannter Bestandteil in der Gemeinschaft hervorgehoben. Zum Abschluss der Veranstaltung und vor dem geselligen Beisammensein verlas Bruno Martin in Erinnerung an „glorreiche Zeiten“ einen Auszug aus der Vereinschronik von 1957, in der der MGV Großeicholzheim 52 Sänger mit einem Altersdurchschnitt von 35 Jahren vorzuweisen hatte. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019