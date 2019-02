Durchgeführte Dienstabende waren durchweg gut besucht

Zimmern.Gut aufgestellt und stabil präsentiert sich die Abteilung Zimmern der Seckacher Feuerwehr. Dokumentiert wurde dies in den positiven Rechenschaftsberichten im Rahmen der Jahreshauptversammlung, zu der Abteilungskommandant Siegfried Barth neben den Aktiven, den Mitgliedern der Alterswehr und der Jugendabteilung auch Bürgermeister Thomas Ludwig begrüßte. Die gute Einbindung der Zimmerner Wehr in die Gesamtwehr und die örtliche Gemeinschaft unterstrichen zudem Gesamtkommandant Roland Bangert, Ehrenkommandant Wolfgang Grimm und die beiden Ehrenmitglieder Josef Bischoff und Alois Fischer.

Nachdem man der Verstorbenen gedacht hatte, erinnerte Siegfried Barth an die Einsätze mit einem Kleinbrand in Großeicholzheim, zwei technische Hilfeleistungen wegen Hochwasser durch Unwetter, die Fehlalarme und die 22 sonstigen Einsätze.

Mit den Wehren Seckach und Großeicholzheim habe man zwei gemeinsame Übungen abgehalten und mit durchweg gutem Besuch die 18 Dienstabende durchgeführt. Aktuell verfügt die Abteilungswehr Zimmern über 13 ausgebildete Atemschutzgeräteträger, 26 Sprechfunker, 13 Maschinisten für Löschfahrzeuge, zehn Fahrer mit CE, sieben Gruppenführer und einen Zugführer.

Den Truppführerlehrgang in Hardheim schlossen Jochen Kolb, Carsten Philipp, Gerry Zeller, Michael und Tobias Weber, Sebastian Schleier und Tobias Kohler im vergangenen Jahr ab. Den Truppführerlehrgang in Haßmersheim absolvierte Kristof Kolbenschlag; Michi Weber und Gerry Zeller den Jugendleiterlehrgang.

Guter Ausbildungsstand

Die Heißausbildung im Brandcontainer in Mosbach absolvierten Tobias Weber, Michi Weber und Gerry Zeller. Nach dem Dank an alle, die sich für die Belange der Wehr engagiert hatten und ausblickend auf die anstehenden Aktivitäten nannte der Abteilungskommandant die Familienwanderung am 19. Mai, den Tagesausflug in der Jahresmitte, die Kerwe am 9. November und die Weihnachtsfeier am 7. Dezember. Dankende Worte galten der Gemeinde mit dem Bürgermeister, dem Gemeinde- und Ortschaftsrat für die stete Unterstützung, der Gesamtwehr für das harmonische Miteinander und den örtlichen Vereinen für die gute Zusammenarbeit.

Weiter blickte Siegfried Barth zurück auf die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde in Großeicholzheim, die Unterstützung bei Arbeiten des FC, die eigene Kerwe, den Martinsumzug, die Bewirtung und Sicherheitswache im Rahmen der Aufführungen des örtlichen Theaters.

Intern habe man sich zum Familienwandertag mit Grillen beim Gerätehaus, zur Weihnachtsfeier und zu Ausschusssitzungen sowie örtlichen und überörtlichen Versammlungen getroffen. Für das Materialdepot wurde diverses Kleinmaterial angeschafft. 15 neue Einsatzjacken wurden verteilt. Er selbst, so Barth, habe an der Kommandantenweiterbildung in Bruchsal und am Neujahrsempfang der Gemeinde teilgenommen.

Derzeit, so berichtete der Abteilungskommandant weiter, bestehe die Abteilung aus 15 Mitgliedern in der Alterswehr, 26 Aktiven und zwölf Jugendlichen. Über eine zukunftsträchtige Nachwuchsarbeit mit engagierten Ausbildern berichtete Jugendwart Gerry Zeller in Vertretung von Matthias Grimm. Er informierte über 34 Dienstabende, die Teilnahme am Dreiländertreffen in Langenelz, am Kreisjugendzeltlager in Scheidental, am Ferienprogramm der Gemeinde und an der Schauübung in Seckach. Weiter erinnerte er an die Mitwirkung am Martinsumzug, an zwei Schrottsammlungen und an die Standbewirtung bei der Kerwe.

Nachdem Kassenwart Carsten Philipp über eine zufriedenstellende Finanzlage berichtet hatte und die Kassenprüfer Jochen Kolb und Kristof Kolbenschlag keine Beanstandungen hatten, folgte auf Antrag des Bürgermeisters die einstimmige Entlastung der Abteilungsführung. Als neue Revisoren wurden Jochen Kolb und Nico Cap gewählt.

Vor der Überleitung zum geselligen Beisammensein würdigten die Gäste den guten Ausbildungsstand in der Wehr, den harmonischen Zusammenhalt, die jederzeitige Einsatzbereitschaft und die für die Zukunft Hoffnung machende Nachwuchsarbeit. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.02.2019