Egon Wetterauer feiert heute 80. Geburtstag

Großeicholzheim.Seinen 80. Geburtstag feiert am heutigen Samstag im Kreise seiner großen Familie sowie vielen Verwandten und Freunden Egon Wetterauer, der als angesehener und gern gesehener Geschäftsmann bis weit über die Grenzen seiner Heimatgemeinde bekannt ist.

Autohaus aufgebaut

Ganz besonders stolz ist er auf seine vier Kinder und die sieben Enkelkinder. Nach wie vor topfit blickt der am 20. Oktober 1938 in Großeicholzheim geborene Jubilar stolz und zufrieden auf das Erreichte zurück.

Zusammen mit seiner Frau Erna, die vor 23 Jahren leider verstorben ist, hatte er es geschafft, das Autohaus Wetterauer zu gründen und bodenständig zu etablieren. Egon Wetterauer ist ein durch und durch positiver Mensch und er lacht gerne. Es machte ihm Spaß und daher verstand er es auch hervorragend, mit der Kundschaft umzugehen und auch öfter mal ein Späßchen zu machen. Noch heute freut er sich, egal wo viele bekannte Gesichter antreffen können. Sein Sohn Thomas hat als Nachfolger die Verantwortung für das Autohaus übernommen und führt den gut funktionierenden, modern eingerichteten Betrieb im Sinne seines Vaters weiter mit dem Ziel, weiter das gute Vertrauensverhältnis zur Kundschaft aufrecht zu erhalten. Dem Jubilar ist das gute Verhältnis zu den heutigen Mitarbeitern und den Kunden noch immer ein großes Anliegen, weshalb er es sich nicht nehmen lässt, jeden Tag einmal in der Firma vorbeizuschauen, um die Freundschaften weiter zu pflegen.

Auch die Förderung der örtlichen Vereine lag ihm von jeher sehr am Herzen. Doch verbringt er heute so viel Zeit wie möglich in der Natur und im eigenen wunderschön angelegten Garten, der zwar viel Arbeit macht, aber zu seinen Leidenschaften gehört. Dabei begleitet ihn stets seine langjährige Lebensgefährtin Inge. Den sicher zahlreichen Glückwünschen zum heutigen Ehrentag mit den besten Wünschen für die Gesundheit schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018