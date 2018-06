„Ein Schaffer, der nicht aufhört, bis die Arbeit fertig ist“

Anzeige

Seckach.Reiner und Bettina Müller haben mit ihrer Crew aus der Baumaterial-Halle eine echte Festhalle kreiert und freuten sich auf die zahlreichen Gäste, mit denen sie gemeinsam das 25-jährige Bestehen der Großeicholzheimer Baufirma Reiner Müller gefeiert haben.

„25 Jahre sind eine lange Zeit. Es war nicht immer einfach, aber wir haben alles gemeistert,“ erinnerte sich Reiner Müller und gab zu: „Eigentlich wollte ich Stuntman werden, aber ein solcher Ausbildungsplatz war in Großeicholzheim nicht zu finden.“

Das Maurerhandwerk erlernt

Also folgte er dem Rat seines Schwagers und erlernte bei Karl Bender in Schefflenz das Maurerhandwerk. Es sei ein schönes Arbeiten gewesen – und so sei er auch nach der Lehre geblieben, bevor er 1983 zur Seckacher Firma Polk wechselte, die er bis heute als sein „2. Lager“ bezeichnet.