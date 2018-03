Ein weiteres Relikt zu den Akten gelegt

Anzeige

Großeicholzheim/Zimmern.Zu früheren Zeiten gehörten sie, besonders in ländlich strukturierten Gegenden wie dem Neckar-Odenwald-Kreis, zum Ortsbild wie die Kirche, das Rathaus oder die Dorfkneipe. Die Rede ist von Gemeindewaagen als öffentliche Einrichtungen. Die Gemeinde Seckach verfügt derzeit noch in den Ortsteilen Großeicholzheim und Zimmern über öffentliche Waagen. Wie in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates mitgeteilt wurde, stammt die „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Waagen“ aus dem Jahre 1973.

Seit Jahren kein Vieh gewogen

Nach der Euro-Umstellung betrugen ab dem 1. Januar 2002 die Gebührensätze ein Euro je Stück Kleinvieh (Schwein) und 1,75 Euro je Stück Großvieh. Nicht zuletzt infolge des Strukturwandels in der Landwirtschaft haben die öffentlichen Waagen ihre Bedeutung für die Allgemeinheit in den letzten Jahrzehnten vollständig verloren. Bürgermeister Thomas Ludwig: „Tatsächlich wurde auf der Großeicholzheimer Waage schon seit 2012 kein einziges Stück Vieh mehr gewogen und auf der Zimmerner Waage seit Januar 2017. Die durchschnittlichen Einnahmen beliefen sich zuletzt in Großeicholzheim auf 9,20 Euro im Jahr und in Zimmern auf 4 Euro im Jahr“. Die in regelmäßigen Abständen anfallenden Kosten wie etwa für die Eichung der Waage würden die Einnahmen bei Weitem übersteigen.

Da somit kein Bedarf mehr bestehe, die Waagen als öffentliche Einrichtungen zu erhalten, stimmte der Gemeinderat für eine Aufhebung der Gemeindewaagen in Großeicholzheim und Zimmern als öffentliche Einrichtungen zu. Die beiden Viehwaagen verbleiben an ihren Standplätzen und werden den Ortschaftsverwaltungen zur weiteren Verwendung und Betreuung, eventuell als Brauchtumspflege, überlassen. Somit werde wieder ein Relikt aus vergangener Zeit zu den Geschichtsakten gelegt, aber als Anschauungsobjekt für die Nachwelt erhalten. Denn wie Helmut Kegelmann im Großeicholzheimer Gemeindearchiv herausfand, erschien es den Bürgern im Jahr 1897 einfach gerechter, wenn ihr Vieh gewogen und nicht geschätzt wurde. Doch die Eisenbahnwaage war weit vom Dorf entfernt, daher erschien die Anschaffung einer Viehwaage von Vorteil.