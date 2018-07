Eine Verletzte und 10 000 Euro Schaden

Anzeige

Seckach.Um von der Landstraße zwischen Bödigheim und Seckach nach links in die Eberstadter Straße abzubiegen, musste eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin nach Angaben der Polizei am Dienstagmittag, gegen 13.15 Uhr, kurz anhalten. Eine dahinter auf der Landstraße in Richtung Seckach fahrende 20-jährige Golf-Fahrerin erkannte dies rechtzeitig und hielt auch an. Nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte ein 35-jähriger Sprinter-Fahrer. Dieser fuhr so heftig auf den Golf auf, dass der auf den Mercedes geschoben wurde. Durch den Unfall wurde die Insassin des VW leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10 000 Euro.