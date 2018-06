„Eingestaubte“ Grundsätze lebten auf

Anzeige

Während einer dreitägigen Lehrvorführung gewannen täglich rund 50 Führungskräfte aus anderen logistischen Verbänden der Streitkräfte aufschlussreiche Eindrücke vom Aufbau, der Gliederung, dem Betrieb sowie der inneren und äußeren Organisation eines Bataillonsgefechtsstandes.

Das im Herzen des Neckar-Odenwald-Kreises beheimatete Logistikbataillon 461 wurde im letzten Jahr vom Kommandeur des Logistikkommandos der Bundeswehr, Generalmajor Volker Thomas, mit der Planung und Durchführung dieser Ausbildungs- und Lehrübung beauftragt. Da sich die Bundeswehr in den beiden vergangenen Dekaden auf Stabilisierungseinsätze aus überwiegend stationären und geschützten Einrichtungen konzentriert hat, war es eine besondere Herausforderung, sich auf die Anforderungen eines rasch verlegefähigen Bataillonsgefechtsstand im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung zurückzubesinnen.

Auch viele Soldaten des Verbandes hatten bis zur Realisierung dieses Vorhabens auf dem nahegelegenen Übungsplatz selbst keine bildhaften Vorstellungen von einem solchen Einsatz. Die Meisten wurden jahrelang auf das Szenario des internationalen Krisenmanagements vorbereitet. Nun hieß es, die „eingestaubten“ Grundsätze wiederaufleben zu lassen. Umso wichtiger waren die Kenntnisse erfahrener Soldaten wie Oberstleutnant Peter Bienert, der nicht nur die „Idee des Gefechtes“ entwickelte, sondern auch für den Ablauf der Übung verantwortlich zeichnete.

Klare Zielvorgaben

Generalmajor Thomas unterstrich die besondere Verantwortung, die er dem Logistikbataillon 461 unter der Führung von Oberstleutnant Christoph Werle mit dieser Lehrübung auferlegt hatte. Mehrmals ließ er sich über den Stand der Vorbereitungen unterrichten und gab auch vor Ort seine Zielvorgaben klar und deutlich weiter.

Weit über 170 Angehörige des Verbandes arbeiteten mehrere Wochen, um die zahlreichen Ausbildungsstationen rund um den Bataillonsgefechtsstand darzustellen. Die Ausbildungs- und Lehrübung beinhaltete nicht nur statische Einrichtungen wie den Hauptgefechtsstand. Auch mobile Manöverelemente wie eine bewegliche Befehlsstelle und ein vorgeschobener Gefechtsstand konnten durch das militärische Führungspersonal in Rüdental inspiziert werden.

Angereist aus der ganzen Republik besichtigten Führungskräfte der Bundeswehrlogistik aus Wilhelmshaven, Bremen, Husum, Beelitz, Burg, Erfurt, Kümmersbruck und Volkach die Stationen.

Wo immer möglich wurden relevante Erkenntnisse mit optischen Eindrücken unterstrichen. So wurde der Ressourcenumfang für den Aufbau des Bataillonsgefechtsstandes in einem Zeltkomplex mit einer Einrichtung in bereits vorhandener Infrastruktur wie der Gehöftgruppe in Wolferstetten verglichen und erläutert. Auch das für eine Verlegung des Bataillonsgefechtsstandes notwendige Transportvolumen wurde auf dem Übungsplatz einprägsam visualisiert. Die im Gelände aufgefahrenen 42 Fahrzeuge verdeutlichten den Aufwand bei einer Verlegung und insbesondere den Transportraumbedarf.

Getarnt und gesichert

Ein Bataillonsgefechtsstand muss hinreichend geschützt werden. So wurden auch Elemente der Tarnung und Sicherung wie der Alarmposten, der Luftraumspäher und die Streife abgebildet. Ergänzend wurden Verpflegungs- und Unterbringungsmöglichkeiten für das Personal des Gefechtsstandes aufgezeigt.

Insbesondere wurde die Forderung nach kurzen „Stehzeiten“ des Bataillonsgefechtsstandes bis zur nächsten Verlegung in einen neuen Einsatzraum deutlich herausgehoben. Während man beim internationalen Krisenmanagement Planungshorizonte in Monaten bemisst, lässt sich die Verweildauer des Gefechtsstandes in der Landes- und Bündnisverteidigung je nach Lage in wenigen Tagen bis hin zu Stunden beziffern. Von elementarer Bedeutung ist der Erhalt der Führungsfähigkeit auch während der Verlegung durch Nutzung weitreichender und sicherer Kommunikationsmittel.

Die Ausbildungs- und Lehrübung schaffte es, dass Führungspersonal der logistischen Verbände zu sensibilisieren. Künftig muss ein Kraftakt geleistet werden, um den Spagat zwischen dem Einsatz eines Logistikbataillons im Rahmen des internationalen Krisenmanagements und der Landes- beziehungsweise Bündnisverteidigung erfolgreich meistern zu können. Dieser erfordert nicht nur die Anpassung von Ausbildung und Ausstattung, sondern auch von Strukturen und Einsatzkonzepten. Diese Ausbildungs- und Lehrübung zum Thema „Bataillonsgefechtsstand“ schaffte für alle Verbände der Logistiktruppe wichtige und einheitliche Grundlagen. Das Logistikbataillon 461 aus Walldürn konnte mit der Darstellung dringend benötigter, idealtypischer Bilder auch einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der mobilen Logistiktruppen der Streitkräfte leisten. Das Fazit nach der Übung: Auftrag mit Bravur erfüllt! Marlen Liebelt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.06.2018