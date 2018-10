Energetische Sparmaßnahmen im Fokus

Seckach.Seine Mitglieder stets über Neuerungen, Veränderungen und vor allem über energetische Sparmaßnahmen zu informieren, das sind Inhalte der Vereinsarbeit des Verbandes Wohneigentum.

So hatte der Ortsverband Seckach mit seinem rührigen Vorsitzenden Torsten Nehring an der Spitze zu einer öffentlichen Infoveranstaltung zum Thema „Gesundheit und Infrarotnatursteinheizung“ in den großen Sitzungssaal des Seckacher Rathauses eingeladen.

Unter den 52 Teilnehmern informierten sich auch Gäste aus den Nachbarverbänden mit den Ortsgruppen Buchen, Adelsheim und Schefflenz über die Inhalte des Vortragsthemas im Rahmen der traditionellen Herbstveranstaltung, die von Torsten Nehring genauso begrüßt wurden wie Peter Sitte als stellvertretender Bezirksvorsitzender und Emanuel Niederseer als Geschäftsführer der Firma SolaRise. Vor dem eigentlichen Vortrag erläuterte Peter Sitte die Vorteile einer Mitgliedschaft im Verband Wohneigentum. Der Seckacher Ortsverbandsvorsitzende Torsten Nehring gab Informationen aus seiner zehnjährigen Erfahrung mit einer Natursteinheizung, welche er sowohl in seiner Praxis als auch in seinem Ladengeschäft in Seckach einsetzt.

Den interessierten Zuhörern erklärte Emanuel Niederseer die Unterschiede zwischen Konvektionsheizung und Strahlungsheizung sowie die einer Infrarotheizung. Bereits die alten Römer setzten in ihren Badehäusern Natursteine zum Heizen der Anlage ein – und so habe sich diese Art der Heizung auch in Deutschland in den letzten 60 Jahren etabliert und stetig weiterentwickelt, betonte der Referent weiter.

Im Anschluss an den Vortrag stellte er sich den zahlreichen Fragen aus dem Zuhörerkreis über die bis dato für die Mitglieder doch eher unbekannte aber auf dem Markt voll etablierte Heizungsart. L.M.

