Engagement und ehrenamtlichen Einsatz gewürdigt

Anzeige

Erinnert wurde auch an die vergangene Mitgliederversammlung im Stil der 50er Jahre sowie den „ora et labora-Einsatz“ des Vorstandsteams beim Labyrinth im Garten von Haus Hochfelden. Präsenz zeigte man auch bei Beerdigungen und Jubiläumsfeiern.

Besonders erfreut zeigte sich die Vorsitzende über die Tatsache, dass im vergangenen Jahr acht neue Mitglieder gewonnen werden konnten.

Ingeborg Brand berichtete in ihrer Funktion als Kassenwartin über eine zufriedenstellende Finanzlage. Da die Kassenprüferinnen Anke Kaufmann und Gaby Mayer keine Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder dem Vorstand auf Antrag von Pfarrer Drathschmidt einstimmig Entlastung.

Bürgermeister Thomas Ludwig und Pfarrer Drathschmidt dankten den verantwortlichen Frauen für ihr Engagement und ihren ehrenamtlichen Einsatz und hoben die anerkannt harmonische Einbindung der kfd-Ortsgruppe in die kirchliche und weltliche Gemeinschaft hervor. Sie appellierten an die Mitglieder um Bereitschaft zur Übernahme von Vorstandsfunktionen, insbesondere der einer Kassiererin, ohne die der Vorstand laut Satzung nicht handlungsfähig sei.

Abschließend gab Gabriele Greef bekannt, dass noch bis Oktober alte Kugelschreiber für die Aktion „Stifte machen Mädchen stark“ gesammelt werden. Sammelstellen befinden sich in der örtlichen Kirche, dem Rathaus und in der Sparkasse in Seckach. An die Aktion „Frauen in Not“ sei eine Spende von 100 Euro für einen akuten Notfall in Seckach eingegangen. Weiter erging die Einladung für den Ausflug am 12. Juli unter dem Motto „Einmal zum Paradies und zurück“ mit Abfahrt um 10.15 Uhr am Rathausplatz. Anmeldung und Informationen bei Gabriele Greef, Telefon 06292/1317. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.06.2018