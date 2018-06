Entschärfung notwendig

Anzeige

In kurzer Zeit wurden zwei neue Blitzer am Ortseingang von Bödigheim aufgestellt. Notwendig wurde die Anschaffung auf Grund des zunehmenden Durchgangsverkehrs, wie der Gemeinderat von Bödigheim im Februar erkannt hatte. Hier wurde für die Sicherheit der Bürger etwas getan.

Auch in Seckach haben die Bürger mit der täglichen Verkehrsstärke zu kämpfen und weitere Zunahmen werden befürchtet . Deshalb habe ich schon am 14. Juni 2015 einen Antrag an unsere Gemeinde Seckach gestellt. Dabei ging es um eine Entschärfung an der Bahnhofstraße und am Bahnüberführung und ein Sicherheitsgeländer am Gehweg. Gefordert habe ich ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern, weil hier besonders viele Schüler betroffen sind. Am 20. November 2017 habe ich einen zweiten Antrag eingereicht, sowie in einem Leserbrief angemahnt, hier endlich Abhilfe zu schaffen. In einem Schreiben teilte mir die Gemeinde Seckach am 29. November 2017 mit, dass ich vollkommen zurecht darauf hingewiesen habe. Wie jetzt zu lesen war , hatte der Bürgermeister nach Anfrage eines Bürgers nach einer 30er Zone in der Bahnhofstraße in der Gemeinderatsitzung am 18. Juni erklärt, dass dies derzeit unrealistisch sei. Es gibt bei vielen Gemeinden im Kreis 30er Zonen in den Hauptstraßen. Warum ist dies in Seckach nicht möglich? Wo ein Wille ist, da gibt es auch einen Weg. Der scheint hier nicht gegeben zu sein. So bleibt es den Bürgern überlassen, Abhilfe zu schaffen, indem wir die Bahnhofstraße zuparken und so oft wie möglich über die Zebrasteifen zu gehen, um den Verkehr lahm zulegen, bis die Gemeinde Seckach ein Einsehen hat.