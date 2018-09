„Er kennt sich in allen Bereichen bestens aus“

Seckach.„Roland Bangert ist für sämtliche Baumaßnahmen in der Gemeinde federführend zuständig und kennt sich in allen Bereichen bestens aus“, würdigte Bürgermeister Thomas Ludwig den Bautechniker und Bauamtsleiter. Anlass war dessen 25-Jahr-Jubiläum im öffentlichen Dienst. Geehrt wurde Bangert im Rahmen der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates im Beisein von Juliane Haaf als Vertreterin der Personalrates.

In seiner Laudatio erwähnte Ludwig, dass der Jubilar zum 1. Oktober 1997 als staatlich geprüfter Bautechniker und als Nachfolger für Barbara Schmitt in einem befristeten Arbeitsverhältnis eingestellt wurde.

Technisches Talent

„Roland Bangert hat sich schnell hervorragend in sein neues Arbeitsgebiet eingearbeitet und zudem weitere Aufgaben übernommen.“ Durch diese gute Arbeitsleistung und sein fachliches Können konnte seine Anstellung bereits nach kurzer Zeit in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt werden.

Geboren 1969 in Mosbach, wurde Bangerts technisches Talent bereits in dessen Kindheit auf dem elterlichen Hof in Großeicholzheim gefördert. Begonnen habe er seinen beruflichen Werdegang 1985 mit der Ausbildung zum Straßenwärter beim Straßenbauamt Heidelberg, Außenstelle Buchen.

Zahlreiche Projekte betreut

Er besuchte die Landesfachklasse für Straßenwärter in Nagold und arbeitete danach in der Straßenmeisterei Osterburken. Mit Unterbrechung durch den Wehrdienst begann er nach vier Jahren Berufstätigkeit eine Ausbildung zum Bautechniker und Handwerksmeister im Straßenbauhandwerk.

Nach zwei Jahren Vollzeitschule in Würzburg und mit erfolgreichem Abschluss arbeitete Roland Bangert als Bautechniker im Bereich Tiefbau beim Ingenieurbüro Thiele beziehungsweise Hohlwegler für drei Jahre.

In fachlicher und menschlicher Würdigung bezeichnete der Bürgermeister den Jubilar als einen Glücksfall für die Gemeinde Seckach.

Dort hat er unter anderem folgende Projekte betreut: Umbau Seckacher Rathaus einschließlich Vorplatz und Verkehrskreisel (2001 bis 2003), Sanierung und Erweiterung Seckachtalhalle (1998/99), Sanierung Schlossgartenhalle (2000/01), Sanierung Seckachtalschule einschließlich Neugestaltung des Außenbereichs (2015 bis 2018), Neukonzeption der Wasserversorgung für die Gesamtgemeinde (seit 2013), Umgestaltung Bahnhofstraße (2012/13), Sanierung ehemalige Bahnmeisterei Bahnhofstraße 23 (2011/12), Außensanierung Bahnhof Seckach (2016/ 17), Neubau Dorfgemeinschaftshaus Zimmern (2003 bis 2005), Umbauten an den verschiedenen Gerätehäusern (laufend), Erschließung von Wohnbauplätzen in alle Ortsteilen (laufend), außerdem 2008 bis 2013 Komplettabwicklung des Feuerwehrfahrzeug-Beschaffungsprogramms sowie aktuell neben der Wasserversorgungs-Konzeption die Planungen zum Bau eines neuen sechsgruppigen Kindergartens in Seckach, zum Neubau der Leichenhalle Zimmern, zur Sanierung der Leichenhalle Seckach, zur Sanierung von WV-, Abwasser und Straßenanlagen im Zusammenhang mit dem Deckenprogramm des Landes Baden-Württemberg. Bangert sei besonders fleißig und intelligent, außerdem Bauhofleiter und zuständig für die Beschaffung der dort notwendigen Geräte und die Einteilung des Personals.

Lob und Anerkennung fanden nicht nur sein berufliches, sondern auch sein engagiertes ehrenamtliches Wirken als Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Seckach und sein sonstiges Einbringen in seiner Heimatgemeinde Großeicholzheim wie beispielsweise in der Bürgerenergie Großeicholzheim. Juliane Haaf schloss sich den Glückwünschen an und dankte dem Jubilar für die gute und kollegiale Zusammenarbeit.

Roland Bangert meinte, dass die 25 Jahre schnell vorüber waren und dankte seinen Kollegen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Der Gemeinderat schloss sich den Glückwünschen und Dankesworten mit Beifall an. L.M.

