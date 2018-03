Ergebnis wird ab 18.45 Uhr festgestellt

Anzeige

Seckach.Die Wahl zum Bürgermeister der Gemeinde Seckach findet am Sonntag, 11. März, statt. Die Wahlzeit dauert in allen vier Urnenwahlbezirken von 8 bis 18 Uhr. Danach wird in den Wahllokalen das Wahlergebnis ermittelt und festgestellt. Der Briefwahlvorstand tagt im Rathaus, Bürgermeisterzimmer, um 18 Uhr und stellt das Briefwahlergebnis für die Gesamtgemeinde fest. Der Gemeindewahlausschuss, der das Gesamtergebnis aller Wahlbezirke feststellt, tagt gegen 18.45 Uhr im Rathaus, Bürgermeisterzimmer. Alle Sitzungen der Wahlvorstände sind öffentlich und jedermann hat Zutritt.

Briefwahl bis 9. März möglich

Zur eigentlichen Bürgermeisterwahl müssen Wahlberechtigte das zugestellte Wahlbenachrichtigungsschreiben und den Personalausweis beziehungsweise Reisepass mitbringen. Wer am Wahltag verhindert ist, kann bis Freitag, 9. März, spätestens 18 Uhr auf dem Rathaus, Bürgerbüro, Briefwahlunterlagen schriftlich beantragen. Die ausgegebenen Wahlbriefe müssen bis spätestens Sonntag, 11. März, um 18 Uhr im Rathaus sein.