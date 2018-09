Errichtung eines Waschhauses in Bukuumi nächstes Ziel

Seckach/Bödigheim.Nach vierwöchigem Aufenthalt, geprägt von zahlreichen für sie teils unvergesslichen Erlebnissen in der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach, starteten Father Ponsiano und Godffrey Businge den Rückflug in ihre Heimat: Uganda in Afrika.

Father Ponsiano, der aus der Partner-Parish Bukuumi stammt, war wie schon seit einigen Jahren üblich wieder als Urlaubsvertretung in den verschiedenen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit tätig und nimmt nun wieder seine Aufgabe als Pfarrer der Parish Biiso, in der Nähe des Albert-Sees an der Grenze zum Kongo gelegen, wahr.

Godffrey Businge, der quasi als „verlängerter Arm“ des „Organisationsteams Partnerschaft Bukuumi“ agiert und eine wichtige Funktion bezüglich der effektiven Betreuung der Waisen-Einrichtung in Bukuumi wahrnimmt, weilte auf private Einladung erstmals in Deutschland. Für ihn war dieser Aufenthalt, wie er betonte, überwältigend und wird unvergesslich bleiben.

Unmittelbar vor der Rückreise der beiden Gäste resümierte das Organisationsteam im Rahmen einer Teamsitzung in deren Beisein die recht positiv zu bewertende Situation an dem Waisenprojekt sowie die Entwicklung in den ersten beiden Tertialen 2018 und erörterte zudem auch die Planungen für die nächste Zukunft.

Dank erfreulich breiter Unterstützung durch Spender und Sponsoren ist der geordnete Ablauf in Bukuumi weitgehend abgesichert. Auch die Weiterentwicklung kann hoffnungsvoll angegangen werden. Dabei ist das nächste Ziel die Errichtung eines funktionalen Waschhauses mit getrennten Bereichen für die Mädchen und Jungen der Einrichtung.

Das Waschhaus ist als vorausschauende und langfristig zu sehende Investition angelegt und soll einmal unpraktische und unhygienische sowie sanierungsbedürftige seitherige Einzelanlagen ersetzen und zudem eine deutliche Verbesse-rung der Hygiene und damit der Gesundheitsvorsorge für die Kinder bringen.

Die neue Einrichtung wird dank der bereits installierten eigenen Wasserversorgung Toiletten mit Wasserspülung bereitstellen. Die Kinder werden erstmalig unter fließendem Wasser duschen können und sich nicht mehr in einer Plastikschüssel waschen müssen. Außerdem wird es natürlich Waschbecken für die Körperhygiene und Waschgelegenheit für die Kleidung geben. Und alles wird so installiert werden, dass aus wirtschaftlichen Gründen der Wasserverbrauch möglichst niedrig gehalten wird.

Karl-Heinz Dörsam, der derzeit wieder in Bukuumi weilt, wird für dieses komplett geplante Vorhaben die Vorarbeiten bis zum „Spatenstich“ koordinieren. Beim Arbeitseinsatz des nächsten Teams wird dann ab Januar 2019 die Baumaßnahme vorangetrieben. Parallel dazu sollen auch fällige Sanierungsmaßnahmen an Dächern und Fußböden vollzogen werden.

Soccer-Camp und Fußballturnier

Und auch im sportlichen Bereich gibt es für 2019 wieder eine vielversprechende Vision. In Kooperation mit dem „Help! Sommermärchen-Team“ werden bei der Januar-Hilfsexkursion, deren Teilnehmer auf eigene Kosten nach Uganda reisen, auch zwei sportliche Events organisiert werden: Das 3. Soccer-Camp „You’ll never walk alone“ für Kinder und Jugendliche in Bukuumi, das dort schon sehnlich erwartet wird, sowie das zweitägige Fußballturnier um den „1st Ruyanja-Cup 2019“ in Hoima mit sechs teilnehmenden lokalen Fußballvereinen – ein Sport-Event mit Premieren-Charakter.

Bewertet man den Rahmen der Maßnahmen und Hilfen dort ganz realistisch, leistet die seit fast 30 Jahren bestehende Partnerschaft vor Ort im Rahmen ihrer Möglichkeiten definitiv nachhaltige Entwicklungshilfe, ganz besonders für die sonst allein gelassenen Waisen.

Einzelheiten über das Projekt und die damit verbundenen Maßnahmen finden Interessierte jederzeit auch im Internet unter www.bukuumi.weebly.com. Für die Fortführung dieser so wichtigen Unterstützungsmaßnahmen ist das Organisations-Komitee weiterhin angewiesen auf Spenden, die übrigens voll dem Projekt zufließen ohne jeden Abzug für Verwaltung. jm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018