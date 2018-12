Seckach.Nach Ende der Bewerbungsfrist zur Bürgermeisterwahl in Seckach gestern Abend bleibt es bei zwei Kandidaten. Neben Amtsinhaber Thomas Ludwig tritt Friedhild Anni Miller, genannt „Fridi“ Miller, aus Sindelfingen an. Ob eine offizielle Kandidatenvorstellung stattfindet, entscheidet der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung. Die Bürgermeisterwahl findet am 11. März statt. sab

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.02.2018