„Es ist schön, Teil einer Gemeinschaft zu sein“

In ihrer Vita wiederholen sich die eingangs erwähnten Begriffe in regelmäßigen Abständen, und so hat sie sich aufgrund ihres sozialen Engagements in der Gemeinde Seckach Anerkennung und Achtung erworben. Am 30. Juli in Köln geboren, die Kindheit und Jugendzeit verbracht und nach ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau auf dem Abendgymnasium das Abitur nachgeholt, studierte sie anschließend an der katholischen Fachhochschule Sozialpädagogik.

Als Tiefpunkt in ihrem bis dahin noch jungen Leben geriet sie während der Abiturabschlussreise nach Rom in die Fänge einer Sekte. Nach schneller Einsicht und Austritt engagierte sie sich als Helferin für betroffene Jugendliche und deren Familien. Ihr Engagement reichte soweit, dass sie Interviews gab, Vorträge hielt und bis nach Afghanistan und Indien reiste, um Kinder aus Sekten zu „befreien“.

Mit ihrem Abschluss als Diplom- Sozialpädagogin stellte sie das Erzbistum Freiburg als Bildungsreferentin an.

Im weiteren Verlauf ihres bewegten Lebens verschlug es Inge Marie Bonin in den Odenwald nach Glashofen, Buchen, in die Klinge und nun letztendlich nach Zimmern, wo sie ihr „Traumholzhaus“ baute.

Nach acht Jahren Jugendarbeit wurde sie pädagogische Bereichsleiterin in der Klinge, ehe sie nach fünf Jahren die Stelle als Lehrerin an der Fachschule für Pädagogik in Buchen antrat.

Ehrenamtlich arbeitete sie weiter in der sogenannten Sektenszene. Nach Erhalt diverser Fördergelder gründete sie den „Odenwälder Wohnhof“ für Sektenaussteiger. Die dort gesammelten Erfahrungen veranlassten die umtriebige Jubilarin, ein Buch zu veröffentlichen.

Nach der Heirat mit Wolfgang Bonin beendete sie ihr Engagement in der Sektenhilfe, engagierte sich aber als ausgebildete Notfallseelsorgerin und setzte ihre organisatorischen und lehramtlichen Fähigkeiten in der Flüchtlingshilfe in Hardheim und Seckach ein.

Nach einem Informationsabend durch das Seckacher Rathaus gründete sich ein Helferkreis für Flüchtlingsbetreuung und -begleitung, deren Sprecherin Inge Marie Bonin noch heute ist. Stolz ist sie auf die Tatsache, dass aufgrund der zeitaufwändigen und intensiven Betreuung durch die Mitglieder des Arbeitskreises die Flüchtlinge in Seckach bestens integriert sind.

„Als inzwischen in Rente gegangener Unruhegeist erlebe ich tagtäglich wie schön es ist, Teil einer Gemeinschaft zu sein“. Nach wie vor kann sie sich auf die Unterstützung ihres Mannes verlassen und so wird sie zudem ab 2018 als Schöffin tätig werden. Wir schließen uns den sicherlich zahlreichen Glückwünschen zum 65. Geburtstag gerne an. L.M.

