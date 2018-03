„Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen“

Anzeige

Nach der Diakonenweihe setzten Lukas Biermayer und Dominik Albert ihr Wirken von Juni 2017 bis Januar 2018 nochmals in ihren letzten Praktikumsgemeinden fort: Dominik Albert in der Seelsorgeeinheit Mannheim-Süd und Lukas Biermayer in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen nahe der Schweizer Grenze zwischen Waldshut und Schaffhausen.

Als Diakone warteten auf die beiden in den letzten Monaten neue Aufgaben wie Taufen, Hochzeiten und speziell auch der Dienst an den Kranken. „Wir waren plötzlich ganz nah am Altar“ berichten die beiden in dem Gespräch begeistert. Sie assistierten als Diakone in der Messe am Altar und übten auch den Predigtdienst aus.

Zu Beginn dieses Jahres kehrten sie dann wieder zurück ins Priesterseminar „Collegium Borromaeum“ in Freiburg, um sich nochmals intensiv auf ihre Aufgaben als Priester vorzubereiten. Im Februar und März waren sie dazu in der Klinikseelsorge in Heidelberg im Einsatz. Lukas Biermayer im Josefs-Krankenhaus und Dominik Albert im Bethanien-Krankenhaus. „Wir haben gerade auch in der Klinikseelsorge viele wertvolle Erfahrungen für das künftige seelsorgerische Wirken gesammelt“, erzählen die beiden sympathischen Priesteranwärter. Als Priester dürfen sie dann künftig auch die Krankensalbung spenden.

Seit Mitte März sind sie bis zur Weihe nochmals für einige Zeit im Collegium Borromaeum. Hier geht es beispielsweise darum, mit einem Schauspiellehrer eine günstige Präsenz, gute Aussprache und Bewegung für die Feier der Liturgie zu erwerben. Es geht darüber hinaus auch um die Vorbereitung auf seelsorgerisches Wirken, wie Beichte, Messe und vieles mehr.

Ein Highlight dieser letzten Wochen der Vorbereitungszeit ist zweifelsohne das Mitfeiern der Liturgie der Kar- und Ostertage mit Erzbischof Stephan Burger im Freiburger Münster. Auch Exerzitien stehen in der letzten Woche vor der Priesterweihe nochmals im geistlichen Zentrum St. Peter im Schwarzwald an.

Priesterweihe am 13. Mai

Am Sonntag, 13. Mai, ist dann der große Tag, auf den sich Dominik Albert und Lukas Biermayer viele Jahre vorbereiteten. Um 14.30 Uhr werden die beiden zusammen mit sechs weiteren Diakonen von Erzbischof Stephan Burger zu Priestern geweiht.

Die Heimatgemeinden Hettigenbeuern und Seckach freuen sich mit. Viele wollen sich das Erlebnis nicht entgehen lassen. In beiden Orten werden Busfahrten zur Weihe organisiert. In den Pfarrbüros Buchen und Seckach gibt es Auskünfte und Informationen; dort sind Anmeldungen für die Busfahrt möglich.

Heimatprimizen

„Um einen Primizsegen zu erlangen, muss man ein paar Schuhsohlen durchlaufen“ – so lautet eine Überlieferung von früher, um das Besondere des Primizsegens herauszuheben. Weite Wege auf sich zu nehmen, um die Freude über den neuen Anfang zu teilen und den Segen Gottes in dieser besonderen, persönlichen Weise zu empfangen und miteinander zu teilen, das ist auch heute noch sicherlich alle Mühe wert.

In Hettigenbeuern soll es 1903 die letzte Primiz gegeben haben. In Seckach gab es 1964 das letzte Mal diesen besonderen Segen.

„Wir freuen uns auf die kommenden Wochen und die Weihe“, betonen die beiden freundlichen Priesteranwärter. Diese Freude wird beim Gespräch mit den FN spürbar. Die Erfahrung in den Praktika bestärken sie für den weiteren Weg, so teilen sie mit.

Sie erinnern sich an viele schöne Erfahrungen und Begegnungen. Diese haben ihnen gezeigt, dass es sich lohnt, sich auf diesen Weg einzulassen. Sie seien sich durchaus bewusst, dass sich die Kirche verändern wird und es einen Wandel gibt.

Aber trotz Umbrüchen und Unsicherheiten blicken beide optimistisch und froh in ihre Zukunft. „Keiner weiß, wie die Kirche in der Zukunft aussieht, aber wir freuen uns dennoch und manchmal gerade deshalb auf diesen Weg, den wir gemeinsam mit den Menschen und Gott gehen möchten“, stellen Dominik Albert und Lukas Biermayer heraus.

Der Zölibat sei nicht nur Verzicht, sondern bringe zum Ausdruck, wie wichtig ihnen die Nachfolge sei, unterstreichen beide. Sie sind bereit auf die Ehe zu verzichten und sich ganz in den Dienst Gottes zu stellen, so erzählen die beiden Priesteranwärter von Überlegungen zur manchmal etwas heiklen Frage.

Dominik Albert und Lukas Biermayer berichten voller Optimismus, wie sie auf ihrem bisherigen Weg gespürt haben, dass sie nicht allein auf ihrem Weg sind.

Sie sind dankbar für die vielen Menschen, die sie in den neun Jahren ihrer Vorbereitung begleiteten und unterstützten. Die Menschen aus den Heimatgemeinden ebenso wie die Menschen aus den Praktikumsgemeinden, Freunde, Familien, Wegbegleiter, Kursbrüder: Sie durften sehr viele wertvolle Begegnungen erleben, stellen sie dankbar fest.

