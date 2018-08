Ferienkinder hatten beim Minigolfen Spaß

Seckach/Mosbach.Eigentlich sollte im Rahmen des „Schlotfeger“-Sommerferienprogramms das Maislabyrinth in Walldürn besucht werden. Das das musste frühzeitig geschlossen werden.

Eine Alternative für die 18 Ferienkinder fanden Olga Schiffmann, Nicole Schmitt, Lisa Ühlein, Theresa Haaf, Maren Antunovic, Sarah Frank und Carina Fran recht schnell: Gemeinsam mit den Mädchen und Jungen wurde die „Input“-Minigolfanlage in Mosbach besucht. Selbstverständlich gab es einen Gesamtsieger. Leider hatte gerade an diesem Tag auch die Sonne Urlaub, was den Spielspaß zwar nicht minderte und auch die Wettkämpfe nicht beeinträchtigte, doch an einen gemütlichen Abschluss auf der Anlage war nicht zu denken. Dieser wurde deshalb spontan auf der Rückfahrt in die S-Bahn verlegt. L.M.

