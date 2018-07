Ferienprogramm ist inzwischen feste Größe im Gemeindeleben

Anzeige

Hier die Programmübersicht im Detail:

Dance and Activity for Kids and Teens, Donnerstag, 26. Juli, von 10 bis 14 Uhr, Tischtennishalle Seckach, 7 bis 13 Jahre, Sarah Dodaj.

Ein Tag auf dem Tennisplatz, Samstag, 28. Juli, von 10 bis 13.30 Uhr, Tennisplatz Seckach, ab sieben Jahren, Isabel Erfurt, Telefon 0 62 92 / 14 62.

Radeln rund um Seckach, Dienstag, 31. Juli, von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Rathausvorplatz Seckach, von sieben bis 77 Jahren, Manfred Eberhard, Telefon 0 62 92 / 8 16 99 04.

Bilderbuchkino, Dienstag, 31. Juli, von 15 bis 17 Uhr, Bücherei der katholischen Kirche, fünf bis neun Jahre, Claudia Wachter, Telefon 0 62 91 / 92 92 57.

Unterwegs mit Adventure-Herry

Wandern mit Adventure-Herry, Mittwoch, 1. August, von 9.30 bis 17.15 Uhr, Bäckerei Trabold Seckach, ab sechs Jahren, adventure-herry@gmx.de.

Spiel und Spaß für Drei- bis Sechsjährige, Mittwoch, 1. August, von 14 bis 16 Uhr, Kindergarten Zimmern, Christiane Doss, Telefon 0 62 91 / 62 55 99. Tischtennis, Donnerstag, 2. August, von 14 bis 17 Uhr, Tischtennishalle Seckach, acht bis 14 Jahre, Carsten Wallisch, carsten.wallisch@googlemail.com.

Tanz mit der Jugendgarde, Samstag, 4. August, von 10 bis 13 Uhr, Seckachtalschule, acht bis zwölf Jahre, Tanja Hornung, Telefon 0 62 92 /92 78 80.

Radfahren für Jedermann, Donnerstag, 9. August, 18 bis 20 Uhr, Milchhäusle Großeicholzheim, zehn bis 99 Jahre, Otto Martin, Telefon 0 62 93 /16 75.

Spaß bei der Feuerwehr

Spiel und Spaß bei der Feuerwehr, Samstag, 11. August, von 14 bis 17 Uhr, Feuerwehrgerätehaus in Seckach, Zimmern und Großeicholzheim, acht bis 14 Jahre, Yvonne Barth, Telefon 0 62 91 / 6 47 88 00.

Ein Nachmittag bei den Sportschützen, Samstag, 11. August, von 14 bis 17 Uhr, Schützenhaus Seckach, ab zwölf Jahre, Magdalena Köpfle, Telefon 0 62 92 / 16 60.

Kräuterwanderung in Zimmern, Montag, 13. August, von 13.30 Uhr bis 17 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus, sechs bis 99 Jahre, Thomas Ludwig, Telefon 0 62 92 / 92 01 11. Waldolympiade mit Waldrundgang, Dienstag, 14. August, von 14 bis 17 Uhr, Grillhütte Seckach, fünf bis 15 Jahre, Armin Walzel, Telefon 0 62 92 / 92 92 44.

Spiel und Spaß mit den Spielern der 1. Mannschaft, Samstag, 18. August, von 10 bis 14 Uhr, Sportplatz Seckach, ab sechs Jahre, Sebastian Erfurt.

Auf die „Alla-hopp“ Anlage in Merchingen, Mittwoch, 22. August, von 10 bis 14 Uhr, sechs bis zwölf Jahre, „Alla-hopp“ Anlage in Merchingen, für Kinder von sechs bis zwölf Jahre, Michael Deuser, Telefon 0 62 97 / 2 90.

Traumfänger und Gehänge aus Naturmaterial basteln, Mittwoch, 22. August, von 15 bis 17 Uhr, Pfarrheim der katholischen Kirche, ab fünf Jahre, Monika Hoffert, HoffertMB@online.de.

Ausflug zum Maislabyrinth in Walldürn, Samstag, 25. August, von 9 bis 15 Uhr, Bahnhof Seckach, Gleis 3, sechs bis 15 Jahre, Carina Frank, carina_frank1@web.de.

Rund um den Apfel, Montag, 27. August, von 13 bis 16.30 Uhr, Parkplatz Firma Mustang, ab sechs Jahre, Richard Kolbenschlag, Telefon 0 62 91 / 41 63 50.

Unterirdische Höhlenwelten erkunden, Mittwoch, 29. August, von 14 bis 18.30 Uhr, Spielplatz Eberstadt, sechs bis 16 Jahre, Daniel Parstorfer.

Vom Korn zum Brot

Mini-Spiele mit dem Elferrat, Samstag, 1. September, von 13.30 bis 16.30 Uhr, Sportplatz Seckach, 8 bis 14 Jahre, Christian Thomaier.

Boule-Nachmittag in Zimmern, Dienstag, 4. September, von 14 bis 16 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus, 10 bis 14 Jahre, Wolfgang Bonin, Telefon 0 62 91 / 78 83. Vom Korn zum Brot, Dienstag, 4. September, von 15 bis 17 Uhr, Bäckerei Fritze Beck Großeicholzheim, fünf bis 16 Jahre, Selma Troißler, Telefn 0 62 93 / 3 85.

Jungschartag, Donnerstag, 6. September, von 10 bis 14 Uhr, evangelisches Gemeindehaus, sechs bis zwölf Jahre, Pfarrer Ingolf Stromberger, Telefon 0 62 93 / 3 70.

Schnupperangeln, Samstag, 8. September, von 9 bis 12 Uhr, Seckachweiher, abzehn Jahre, Alexander Göttlicher, sportangelverein@t-online.de. L.M.

