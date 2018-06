Anzeige

Dem feierlichen Gelöbnis ging ein Dankgottesdienst voraus, der von Pfarrer Karl Kreß (Walldürn) und Pfarrer Martin Drathschmidt (Osterburken) gestaltet wurde.

In seiner Begrüßung freute sich Oberstleutnant Werle, dass man heute in Seckach, der Partnergemeinde der für die Grundausbildung der Rekruten zuständigen 1. Kompanie, das schöne Dorfgemeinschaftshaus in Zimmern nutzen dürfe.

Bezieht man die vorherige Patenschaft mit der 1. Kompanie des Panzerartilleriebataillons 365 mit ein, kann man dieses Jahr bereits das 30-jährige Bestehen der Patenschaft zwischen den Einheiten des Standorts Walldürn und der Gemeinde Seckach feiern. Genau aus diesem Grund, so Kommandeur Werle, führe man dieses Gelöbnis in der Patengemeinde durch. Durch ihre Anwesenheit bekundeten Familie und Gäste die Verbundenheit zu den Soldaten und der Bundeswehr, die in dieser Form heute nicht mehr selbstverständlich sei.

„Feierliche Gelöbnisse in der Öffentlichkeit sind ein fester Bestandteil der Tradition der Bundeswehr“, betonte der Kommandeur. Auf diesem Weg würden die Rekruten gewürdigt, die bereit seien, sich für den Rechtsstaat einzusetzen, und das nicht nur mit persönlichem Engagement, sondern – wenn nötig – auch mit Leib und Leben.

„Als Standort dienen“

Weitere Grüße galten den anwesenden Vertretern kommunaler Institutionen, Organisationen sowie der Gesellschaft, im besonderem dem Ersten Landesbeamten des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Björn-Christian Kleih und Bürgermeister Thomas Ludwig, die sich stets verantwortungsvoll für die Bundeswehr einsetzen und deren Belange in der Region unterstützen.

Dr. Kleih begrüßte im Namen des Neckar-Odenwald-Kreises die Soldaten und sagte, dass man als Land-kreis froh darüber sein könne, dass man der Bundeswehr als Standort dienen dürfe. „Mit dieser Vereidigung bekennen sich die Rekruten zu einem besonderen Beruf, denn sie treten mit ihrer ganzen Person für unser Land, unsere Werte und unsere Freiheit ein, was nicht selbstverständlich ist“, hob Dr. Kleih hervor.

In diese Tradition der Streitkräfte einer freiheitlichen Demokratie einzutreten bringe eine große Verantwortung mit sich. Er bedankte sich bei den Rekruten, dass sie diese Verantwortung übernehmen und gab ihnen drei Wünsche mit auf den Weg: Alles Gute im weiteren Dienst, eine erfüllbare Zeit bei der Bundeswehr, und dass sie eine echte Kameradschaft erleben. Sie sollten den Neckar-Odenwald Kreis in guter Erinnerung behalten und sollten stets wieder gesund und wohlbehalten von ihren Einsätzen zurückkehren“, so sein Wunsch.

Besonderer Höhepunkt

Nach dem Musikstück „Erzherzog-Albrecht-Marsch“, gespielt durch das Brass-Sextett, entbot Bürgermeister Thomas Ludwig die Grußworte der Gemeinde Seckach, die sich als Partnergemeinde ganz außerordentlich darüber freue, dass ein weiteres feierliches Gelöbnis des Logistikbataillons 461 im Dorfgemeinschaftshaus stattfinde.

Dieses Gebäude, so der Bürgermeister, habe seit der Einweihung schon viele bedeutende Veranstaltungen erlebt. „Aber das heutige feierliche Gelöbnis stellt unbestritten einen ganz besonderen Höhepunkt dar“, meinte der Rathauschef. Er bedankte sich bei Major Jörg Benschel von der Patenschaftseinheit für die jahrelange enge Verbundenheit und das freundschaftliche Miteinander. Über alle vergangenen Strukturen hinweg habe man stets die gemeinsame Patenschaft mit Leben erfüllt.

So könne man heuer auf das 30-jährige Bestehen der Patenschaft zurückblicken, was im September in Großeicholzheim öffentlich groß gefeiert wird. Für die jungen Soldaten sei dieses feierliche Gelöbnis ein bedeutsamer Tag in ihrem Leben, in dem sie sich öffentlich dazu bekennen, dem Heimatland einen besonderen Dienst zu erweisen.

„Sie beweisen mit ihrem Einsatz eine vorbildliche, verantwortungsvolle sowie staatsbürgerliche Haltung und daher stehen wir als Einzelne, wie auch das gesamte Volk, unserer Bundeswehr dankbar zur Seite“, so Bürgermeister Ludwig.

Nach dem Musikstück „Police Academy“ schilderte Obergefreiter Niclas Bürger die prägendsten Ergebnisse aus der aktuellen Grundausbildung der letzten drei Monate, wo am 3. April für sie als Rekruten das Abenteuer Bundeswehr begann. Schon am ersten Tag, so Bürger, habe sich für sie schon alles verändert: „Man musste eigentlich neu anfangen“, meinte er.

Auf dem Programm stand die Praxis wie Waffen- und Feldausbildung. Dabei kamen die jungen Soldaten schon an ihre körperlichen Grenzen und es galt, den inneren „Schweinehund“ zu überwinden.

Die Kameradschaft werde aber groß geschrieben und diese sei bei der Bundeswehr sehr wichtig, weil hiermit das militärische Leben stehe und falle, sagte Bürger abschließend, der sich als gewählte Vertrauensperson des Grundausbildungszuges der 1. Kompanie bei allen Vorgesetzten und Ausbildern für die Leistung und Geduld bedankte.

Kommandant Werle setzte seine Ansprache mit folgenden Worten fort: „Jeder Soldat der Bundeswehr soll die Demokratie und ihre Werte als untrennbaren Teil seiner Nation begreifen, als das, wofür er im Ernstfall kämpft. Um das lebendig zu halten, darf man ihm auch in Uniform niemals den vollen Schutz dieser Freiheiten und die Rechte des Bürgers einer Demokratie nehmen.“

Nachhaltige Unterstützung

Für eine nachhaltige Unterstützung von Politik und Gesellschaft sei die Bundeswehr auf einen offenen Diskurs angewiesen. Alle könnten der Bundeswehr dabei helfen, indem sie ihr, wie am heutigen Tag sichtbar, aktiv und öffentlich zeige, dass man sie in der Mitte der Gesellschaft brauche.

Nachdem die Ehrengäste das nächste Musikstück das „Altniederländisches Dankgebet hörten, folgte das feierliche Gelöbnis. Nach dem Befehl „Rekruten stillgestanden“ erhoben sie zum Eid oder Gelöbnis die rechte Hand und sprachen die Vereidigungsformel, in der die jungen Soldaten gelobten, der Bundesrepublik treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des Deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.

Nach der gespielten Nationalhymne, verbunden mit einem Gruß zur Truppenfahne, wurde der öffentliche Teil des Festaktes zum feierlichen Gelöbnis beendet.

Mit dem Musikstück „Light Walk“, gespielt vom Brass Sextett, endete die Feier, der sich ein Empfang anschloss. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018