„Feuerwehren sind unverzichtbare Säulen“

Seckach/Reichenbach.Wenn es in der Partnergemeinde Reichenbach etwas zu feiern gibt, lassen es sich die Seckacher nicht nehmen, mit Begeisterung mit zu feiern und zu gratulieren. Vor allem die Feuerwehren beider Kommunen haben ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis, weshalb sich in der letzten Juniwoche auch eine Delegation aus dem Bauland in die Oberlausitz begab.

Bestmögliche Förderung wichtig

Allen Gemeindeverwaltungen und Ratsgremien – egal in welchem Land – ist es wichtig, ihre jeweiligen Freiwilligen Feuerwehren bestmöglich zu fördern. Diese sind schließlich Garanten für die Sicherheit der Bevölkerung im Unglücks- oder Katastrophenfall. In der Seckacher Partnerstadt Reichenbach OL, gab es zuletzt gleich mehrere Investitionen zur Erhöhung der Schlagkraft der dortigen Feuerwehr.

Konkret hat die Stadt Reichenbach ein neues Tanklöschfahrzeug TLF 4000 und einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Ortsfeuerwehr Reichenbach angeschafft sowie das Gerätehaus der Ortswehr Mengelsdorf/ Biesig umgebaut und erweitert. Finanziell ermöglicht wurden diese millionenschweren Maßnahmen vor allem durch ein Kooperationsprogramm des Freistaats Sachsen und der Tschechischen Republik unter dem Titel „Unsere Freiwillige Feuerwehr – Verantwortung für die Zukunft in der gemeinsamen Heimat Europas“, wofür die Europäische Union im Rahmen des Fonds für regionale Entwicklung erhebliche Mittel bereitstellt.