Fränkische Gastfreundschaft genossen

Der Festsonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst, bei welchem im gut besetzten 2000-Mann-Zelt insbesondere zum Ausdruck kam, dass der Erfolg einer Gemeinde vor allem davon abhängig ist, wie gut sich die verschiedenen gesellschaftlich relevanten Gruppen wie zum Beispiel die Unternehmen, die Bildungseinrichtungen, die Vereine und die Kirchen verstehen und miteinander zusammenarbeiten.

Beim anschließenden Frühschoppen, wunderbar umrahmt vom Bergsteigerchor „Cato Alpino“ aus Ronzo Chienis, nutzten dann die Vertreter der Gastabordnungen die Gelegenheit, ihre Glückwünsche zu überbringen, darunter auch Bürgermeisterin Carina Dittrich für die Stadt Reichenbach und Bürgermeister Thomas Ludwig für die Gemeinde Seckach.

Buttenheims Bürgermeister Michael Karmann und sein Vorgänger und heutiger Bamberger Landrat, Johann Kalb, sahen die Beteiligung der befreundeten Kommunen gleichfalls als Zeichen dafür, dass die Eurokommunale-Initiative unbedingt weiter betrieben werden sollte.

Am frühen Nachmittag hieß es dann Aufstellung nehmen für den großen Festumzug, welcher mit 60 Zugnummern eine wahrhaft imposante Größe hatte.

Von der Feuerwehr über die Schule und die Kindertagesstätte bis hin zu den Sportvereinen, mehreren Blaskapellen, der Jägervereinigung, einem Square Dance Club und den Modellflugfreunden war alles, was laufen konnte, auf den Beinen, aber auch die gut 30-köpfige Delegation aus Seckach, darunter viele Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr mit Kommandant Roland Bangert an der Spitze, ließ sich nicht lange bitten und war mit einer eigenen Zugnummer am Start.

Wieder zurück im Festzelt hieß Bürgermeister Karmann alle Mitwirkenden willkommen und bedankte sich auch bei den Partnergemeinden nochmals ausdrücklich für ihren Besuch. Der prachtvolle Einzug von mehr als 20 Fahnen bildete die Überleitung zum munteren Festbetrieb. Bei bester Blasmusikunterhaltung und hervorragender Bewirtung konnte auch die Seckacher Delegation nochmals die sprichwörtliche fränkische Gastfreundschaft genießen.

Das Seckacher Fazit zu dieser Veranstaltung: Buttenheim ist immer eine Reise wert und hat sich bei seinen Jubiläumsfeierlichkeiten wieder einmal als perfekter Gastgeber erwiesen. L.M.

