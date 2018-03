Frauen aus Seckach sammeln Stifte

Anzeige

Seckach.Durch das Recycling von Stiften unterstützt der Weltgebetstag ein Team aus Lehrern und Psychologen, das 200 syrischen Mädchen in einem Flüchtlingscamp im Libanon Schulunterricht ermöglicht.

Sammelkisten hat die katholische Frauengemeinschaft (kfd) St. Sebastian im Vorraum der Kirche und im Rathaus in Seckach aufgestellt. In der Sparkassen-Filiale soll noch eine Kiste aufgestellt werden. Bis jetzt wurden bereits über sechs Kilogramm Stifte gesammelt. Um ein Paket an das Weltgebetstags-Komitee schicken zu können, benötigt die kfd mindestens 15 Kilogramm. Gesammelt wird bis Oktober oder November 2018.

In der vergangenen Woche war die Gruppe am Freitag von der kfd St. Gangolf aus Schlierstadt eingeladen, um gemeinsam den Weltgebetstag zu begehen. Elf Frauen aus Seckach nahmen das Angebot wahr. Nach dem gemeinsamen Beten und Informationen über das südamerikanische Surinam, dem diesjährigen Land des Weltgebetstages, wurden gemeinsam landestypische Speisen gekostet. Die Schlierstädter Frauen boten eine große Auswahl an Köstlichkeiten an.