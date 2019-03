Führungswechsel für 2021 angekündigt

Seckach.Die Vertreter der Schützenvereine im Kreis kamen am Freitag mit den Mitgliedern des Kreisvorstandes zur Kreishauptversammlung im Schützenhaus des SSV Seckach zusammen.

Nach der Begrüßung durch Oberschützenmeister Werner Köpfle rief Kreisschützenmeister Werner Mächtel in seinem Tätigkeitsbericht die Ereignisse auf Verbands-, Kreis- und Vereinsebene in Erinnerung. Besonders angesprochen wurde der Kreiskönigsball in Hainstadt und die Sitzungen des Gesamtvorstandes beim Badischen Sportschützenverband.

Kreissportleiter Reinhold Keller erläuterte die Änderungen bei den Kreismeisterschaften, informierte über wichtige Punkte bei der Beantragung von erlaubnispflichtigen Sportwaffen und gab Hinweise zur Aufsichtspflicht beim Trainings- und Wettkampfbetrieb in den Schützenhäusern.

Kreisschatzmeister Kai Frank zeigte ein positives Bild der finanziellen Situation auf. Johannes Schlegel und Armin Schweizer bestätigten eine einwandfreie Führung der Kassengeschäfte.

Den Bericht für den Jugendbereich gaben Kreisjugendleiter Siegfried Richter und Stefan Eid als Trainer des Kreisleistungszentrums. An zehn Terminen wurden insgesamt 25 Nachwuchsschützen in den Disziplinen Luftgewehr, Luftgewehr-Drei-Stellung, Sportgewehr 50 Meter und Bogenschießen geschult. Für das laufende Jahr werden ebenfalls zehn Schulungstermine angeboten.

Kreisschulungsleiter Jürgen Berg zeigte in seinem Bericht auf, welche Konsequenzen sich ergeben, wenn in einem Erbfall erlaubnispflichtige Waffen vorhanden sind. Des weiteren kündigte er an, dass 2019 wieder ein Sachkundelehrgang durchgeführt wird.

Abschließend informierten Kreisdamenleiterin Edith Ruttmar die Referenten der verschiedenen Waffenarten und die Rundenwettkampfleiter über die Aktivitäten in ihren Bereichen.

Kassenprüfer Johannes Schlegel dankte dem Kreisvorstand für die geleistete Arbeit. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Danach wurden die Kassenprüfer Armin Schweizer, Adelsheim, und Johannes Schlegel, Dornberg, für ein weiteres Jahr einstimmig bestellt.

In seinem Ausblick erinnerte der Kreisschützenmeister Werner Mächtel an wichtige Termine. Speziell wurde der Landesschützentag am 25. Mai, die Sitzung der Sportleiter am 5. Juli, das Kreisschützenfest am 8. September, der Kreiskönigsball am 26. Oktober in Hainstadt sowie die Kreisherbstsitzung am 22. November in Osterburken genannt.

Schließlich endete eine harmonisch verlaufene Kreishauptversammlung des Sportschützenkreises Buchen. Wermutstropfen waren die Ankündigungen von Kreisschützenmeister Werner Mächtel und Kreisportleiter Reinhold Keller, bei den nächsten Wahlen im Jahr 2021 für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen. bie

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019