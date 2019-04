Fünf neue Bauplätze in Zimmern

Zimmern.Die Einwohner von Zimmern haben relativ geduldig gewartet, doch ab sofort können Bauinteressierte sich in diesem Seckacher Ortsteil wieder ansiedeln. Der offizielle Start wurde dieser Tage durch den Spatenstich mit Bürgermeister Thomas Ludwig, Ortsvorsteher Siegfried Barth, Bauamtsleiter Roland Bangert, Manuel Henn und Klaus Issel symbolisiert Mit der Erschließung des IV. Bauabschnitts im Baugebiet „Wanne“ wurde mit fünf neuen Bauplätzen in den Größen 609 bis 747 Quadratmeter ebenso wie der letzte Bauabschnitt vor fast zehn Jahren die Firma Henn GmbH aus Buchen beauftragt für eine Auftragssumme von 173 502 Euro. Für Planung und Bauleitung zeichnet sich das Ingenieur-Büro Sack & Partner aus Adelsheim verantwortlich. Der Verkaufspreis beträgt in der Vollkostenkalkulation 95 Euro je Quadratmeter voll erschlossen. Interessenten für Bauplätze können sich bei der Gemeinde Seckach unter Telefon 0 62 92/ 92 01 26 melden oder eine Mail an haaf@seckach.de senden. Bild: Liane Merkle

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019