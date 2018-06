Für 65 550 Euro Fördergeld gab es gute Verwendung

Anzeige

Seckach/Zimmern.Erneut konnte die Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Thomas Ludwig an der Spitze für satte Fördermittel sorgen und so den Investitionsblock in der Gesamtgemeinde Seckach weiter ausbauen. Dank eines Investitionszuschusses durch die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen in Höhe von 66 550 Euro war es für den Gemeinderat ein Leichtes, eine sinnvolle Verwendung für diese Mittel zu finden.

So entschied man sich zum einen für den Austausch weiterer Fenster im Rahmen der Sanierung der Seckachtalschule und zum anderen für einen Austausch von Straßenlampen in Seckach und Zimmern. Die Arbeiten an der Seckachtalschule wurden schon 2016 ausgeführt, nun wurden auch die Arbeiten zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung abgeschlossen, betont Bürgermeister Thomas Ludwig.

Konkret fanden diese Arbeiten in folgenden Straßenzügen statt: im Ortsteil Seckach in der Adolf-Kolping-Straße, in der Eberstadter Straße, An der Steige, in der Hangstraße, in der Waldstraße, in der Reichenbacher Straße sowie in einem Teilbereich der Bergstraße und im Ortsteil Zimmern im Neuen Weg. In allen Fällen wurden die vorhandenen Pilzleuchten mit einer Leistungsaufnahme von circa 178 Watt pro Leuchte durch energiesparende LED-Aufsatzleuchten mit einer Leistungsaufnahme von circa 28 Watt pro Leuchte ersetzt. Zur besseren Ausleuchtung der Straße und des Gehweges wurden Mastverlängerungen eingebaut. Die Gemeinde erhofft sich durch diese Maßnahme eine erhebliche CO2- und Energiekosteneinsparung. Für die Maßnahme im Ortsteil Seckach erhält Seckach bei Gesamtkosten von 55 000 Euro eine Förderung aus dem Kommunalinvestitionsgesetz von 30 000 Euro. Für die Maßnahme im Ortsteil Zimmern (Kosten 5000 Euro) wurden keine Förderung gewährt.