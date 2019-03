Gespräche mit Politikern blieben ohne Erfolg

Seckach.Der Umbau zweier ehemaliger Wasserbehälter in Schefflenz zum Überwinterungsquartier für Fledermäuse, der Aufbau eines Insektenhotels an der Grundschule Großeicholzheim und der Aufbau eines „Krötenzirkels“: Die Nabu-Ortsgruppe Seckach- und Schefflenztal setzt im Vorjahr zahlreiche neue Projekte in die Tat um. Dies wurde deutlich bei der Mitgliederversammlung Anfang März in Großeicholzheim imNabu-Treff „Arche“. Der Vorsitzende Christian Thumfart begrüßte neben den Mitgliedern auch Vertreter der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Oberschefflenz.

Ereignisreiches Jahr

Thumfart berichtete, untermalt mit Bildern, von den Programmpunkten des abgelaufenen Jahres. Er erwähnte unter anderem die Teilnahme am 42. Naturschutzkurs in Radolfzell und der Frühexkursion „Vögel am Ortsrand und Amphibien“ mit vielen Teilnehmern. Dabei sei auch auf die wichtige Pflege von Hecken und die Fäll- und Rückschnittmaßnahmen am Feuchtgebiet „Hafengrube“ eingegangen worden. Als weiteren Höhepunkt 2018 nannte Thumfart die 23. Familienfreizeit am Bodensee in den Pfingstferien. Bei Schulfest in Großeicholzheim mit dem Thema: „Heut ist ein Fest bei den Fröschen am See“ sei den Grundschülern, Eltern und vielen Interessierten das Thema „Lebewesen im Schulbiotop – vom Molch bis zur Wildbiene“ nähergebracht worden.

Arbeiten im Gebiet „Rote Erde“

Auch neue Projekte standen an, so der Vorsitzende. Darunter fielen auch die Baggerarbeiten im Nabu-Schutzgebiet „Rote Erde“ in Großeicholzheim zur Schaffung von Magerflächen, Steinlebensräumen und eines „Krötenzirkels“ für die sehr selten gewordene Wechselkröte. Zwei Themen bedauerte der Vorsitzende: Die Bemühungen, trotz Einbeziehung von Umweltministerium, diverser Landtagsabgeordnetr und des Landratsamtes, den einmaligen „Sonderlebensraum“ im abgeschlossenen Lehmabbaugebiet Katzental großflächig zu retten, seien bisher erfolglos geblieben.

Auch die Pflanzung einer 500 Meter langen Hecke auf dem Glashof bei Bödigheim, deren Förderung bereits genehmigt, die Voraussetzungen durch den Pächter allerdings nicht geschaffen wurden, habe nicht stattgefunden. Besonders erwähnte Thumfart die beständige Unterstützung durch Hans-Georg Schumacher, dem er dafür ein Präsent überreichte. Kassiererin Silvia Dorsch gab einen Überblick über das abgelaufene Finanzjahr. Die Kassenprüfer bestätigten eine sehr genaue Kassenführung und so wurde auf Antrag der gesamte Vorstand entlastet. Der Vorsitzende Thumfart gab einen Ausblick auf das Programm 2019 und stellte die Aktion „Gemeinsam die Schöpfung bewahren“ vor, für die einige Kirchengemeinden gewonnen werden sollen.

Diskussion um Flurbereinigung

Viel Raum nahm die anschließende Diskussion mit den anwesenden Vertretern der Flurbereinigung Oberschefflenz-Nord ein, bei der die unterschiedlichen Sichtweisen und Ziele für ein solches Verfahren hart aufeinander prallten. Thumfart stellte fest, dass hier noch „dicke Bretter“ zu bohren sind.

