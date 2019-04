„Gesundheit muss bezahlbar sein“

Großeicholzheim.Mitglieder und Gäste des VdK-Ortsverbandes Großeicholzheim, Heidersbach, Waldhausen und Kleineicholzheim trafen sich zur Jahreshauptversammlung.

Vorsitzender Walter Gellner erinnerte nach den Regularien an die Aktivitäten, so die Präsenz des regen Ortsverbandes beim Bürgerempfang der Gemeinde, bei regionalen und überregionalen Sitzungen und Tagungen und bei Veranstaltungen der Vereine. Mit von der Partie war man unter anderem auch bei Jubiläen und Festlichkeiten von Mitgliedern und Vereine.

Mehr Mitglieder

Hinzu kamen Beratungen für Rat suchende Mitglieder im Bereich von Rentenangelegenheiten, Pflege- und Versorgungsleistungen. Als erfreulich nannte Gellner den wieder leicht angestiegenen Mitgliederstand im Ortsverband mit seinen aktuell 175 Mitgliedern.

Als größter Verband der Menschen mit Behinderung sei der Sozialverband der Meinung, eine barrierefreie Umwelt nutze nicht nur mobilitätseingeschränkten behinderten Menschen, sondern auch vielen älteren Bürgern, betonte er in seinen Ausführungen.

In Vertretung von Schriftführerin Susanne Porth erinnerte Rita Langner an den Ausflug nach Weikersheim, an das Vesper in Heidersbach und die Weihnachtsfeier im Seniorenheim in Waldhausen. Man setze sich auch weiter für ein qualitativ hochwertiges Gesundheitswesen ein, mit der Maßgabe, dass Gesundheit für alle bezahlbar sein muss.

„Eigene Pflegebedürftigkeit und die Pflege von Angehörigen darf nicht zur Armutsfalle werden, was auch für die Rentenversicherung gilt.“ Über 16 Millionen Menschen seien in Deutschland von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Der VdK-Ortsverband werde sich auch weiter für die Rat- und Hilfesuchenden einsetzen. Nach dem Bericht von Kassenwart Kurt Hockwin über eine zufrieden stellende Kassenlage und der Bestätigung durch Kassenprüfer Otto Schmutz erfolgte die einstimmige Entlastung. Ebenfalls einstimmig wurden Walter Gellner als Vorsitzender und Kurt Hockwin als Kassier bestätigt.

Im Anschluss zeichnete der Ortsverbandsvorsitzende einige Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Sozialverband aus. Das Goldene Treue-Abzeichen des Landesverbandes für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Hilda Dietz aus Seckach.

Mit dem Silbernen Treue-Abzeichen für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Marion Galm aus Seckach, Michael Hahn aus Seckach, Johannes Holl aus Schefflenz, Beatrix und Georg Jantschek aus Elztal, Iris Keicher aus Buchen, Sieglinde Lutz aus Limbach, Ralf Permann aus Seckach, Hiltrud Schettler aus Buchen, Barbara Specht aus Neckarelz und Reinhold Winter aus Seckach geehrt. L.M.

