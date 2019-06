Grundsatz für Simon Kunzmann ist die artgerechte Tierhaltung

Osterburken/Buchen.Gast beim letzten Stammtisch „Roter Rettich“ war Simon Kunzmann, Landwirt vom Heimentaler Bio-Hof in Mittelschefflenz. Er wird am Mittwoch, 19. Juni, Jahres erstmals auf dem Buchener Wochenmarkt mit seinem Marktwagen präsent sein und dort seine Produkte anbieten.

Begeisterung und Leidenschaft

Zum Stammtisch kam er auf Einladung von Dr. Eberhard Barth, der zusammen mit einer befreundeten Familie aus Oberfranken einige Wochen zuvor den Hof besucht hat. Über die Region hinaus bekannt wurde der Biohof unter anderem durch die SWR-Sendung „Natürlich“, die im Frühjahr ein Porträt des Hofes ausgestrahlt hat.

Man merke dem Landwirt Begeisterung und Leidenschaft an, so die TV -Redakteurinnen Carolin Baumgart und Tatjana Geßler und man habe das Gefühl, dass Simon Kunzmann die Tiere nicht als ein Stück Fleisch ansehe, sondern trotz allem eine gewisse Bindung zu Ferkeln und Schweinen habe.

Am Stammtisch war die erste Frage an Simon Kunzmann, wie er zu dem Entschluss gekommen sei, von der traditionellen Schweinezucht der Eltern auf Bio-Schweinezucht umzustellen.

Klar und eindeutig war die Antwort: Die Entscheidung sei gefallen, nachdem die Eltern, die schon früh damit angefangen hätten, ihre Schweinezucht in Anlehnung an Bio-Standards zu betreiben, an ihn übergeben haben. Ohne die tägliche Mithilfe der Eltern wäre es allerdings sehr schwierig, die umfangreiche Arbeit alleine zu leisten.

Zwei Jahre für Umstellung

Grundsatz für ihn sei eine garantiert artgerechte Tierhaltung und Fütterung mit betriebseignen Futtermittel in Bio-Qualität. Die Umstellung vom traditionellen Ackerbau auf Bio-Ackerbau dauerte zwei Jahre, die Umstellung der Tierhaltung etwa sechs Monate. Für die rund 600 zu versorgenden Tier reiche jedoch die Eigenproduktion an Futtermitteln mit etwa drei Tonnen pro Hektar allerdings nicht aus und er müsse einen gewissen Anteil dazukaufen. Aufgezogen und gehalten werden deutsche Edelschweine, du Piétrain- Schweine, einer belgischen Schweißnasse, nach den strengen Richtlinien des Bioland - Verbandes. Angefangen beim Pflanzenanbau über die Tierhaltung, die Verarbeitung und die Vermarktung ist in diesem Regelwerk alles genauestens vorgeschrieben.

Überprüfung durch Kontrollstelle

Dreimal im Jahr werde von einer staatlich anerkannten, unabhängigen Kontrollstelle die Einhaltung der Richtlinien überprüft.

„Gesagt werden muss aber auch, dass der zur täglichen Arbeit hinzukommende Verwaltungsaufwand sehr hoch ist und ohne zusätzliche Arbeitskraft nicht zu bewältigen“, verdeutlichte der Bio-Landwirt.

Die Zuhörer wollten wissen, wie es um die Vermarktung der Produkte stehe.

Ein wesentliches Standbein für ihn sei ein längerfristiger Liefervertrag, den er mit Edeka abgeschlossen habe. Dies bedeute Planungs- aber auch Existenz-Sicherheit für den Betrieb.

Selbstvermarktung

Eine weitere, sehr wichtige Einnahmequelle, sei die Selbstvermarktung auf den Wochenmärkten in Mosbach und in Heidelberg. Hinzu komme nun Buchen. Dies habe jetzt gut gepasst, da er bislang Mittwochvormittag noch über freie Kapazitäten verfügt habe. „Allerdings braucht es einen langen Atem, um mit der Direktvermarktung an einem neuen Standort Fuß zu fassen“, erklärte der Landwirt. Auch auf dem Hof und per online können Produkte gekauft beziehungsweise bestellt werden.

Länger diskutiert wurde über die Frage, wie es gelingen könne, dass Verbraucher vermehrt Bioprodukte kaufen und hierfür auch mehr Geld auf den Tisch legen, zumal zweifelsfrei erwiesen sei, dass Bio-Produkte von hohem gesundheitlichem Wert seien.

Immerhin, so Kunzmann, hätte eine Umfrage ergeben, dass 80 Prozent der Befragten bereit wären, mehr Geld für hochwertige Bioprodukte auszugeben, die alltägliche Realität beim Verkauf der Produkte sehe allerdings anders aus. Amelie Pfeiffer verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass seit Anfang des Jahres der Neckar-Odenwald-Kreis als Bio-Musterregion anerkannt ist.

Großer Mehrwert

Landrat Dr. Achim Brötel habe unter anderem gesagt, dass die Erzeugung und unmittelbare Vermarktung lokaler, nachhaltig erzeugter Produkte ein nicht zu unterschätzender Mehrwert, gerade im ländlichen Raum, darstelle und dies sei auch eine große Chance, um sich in einem zukunftsträchtigen Segment weiter zu profilieren.

Sie hoffe nun sehr, dass das hierfür eingerichtete zuständige Regionalmanagement zusammen mit dem des Landwirtschaftsamtes entsprechende Initiativen ergreifen, um insbesondere die jungen, engagierten Bio- Landwirte auch nachhaltig zu unterstützen, damit die erwünschte Profilierung Realität werden kann.

