Grundschulchor gab sein Debüt

Großeicholzheim.Zur Saisoneröffnung des „Museums im Wasserschloss“, auf das der Verein „Großeicholzheim und seine Geschichte“ (GusG) sehr stolz ist, lassen sich die Verantwortlichen mit Günter Schmitt-Haber an der Spitze jedes Jahr etwas Besonderes einfallen. Neben den fachlich hervorragenden ehrenamtlichen Führungen, der interessanten Dauerausstellung über die Großeicholzheimer Vereine sowie den leckeren Kuchen und Torten im Museumscafé in der Tenne, hatte der relativ neu gegründete Großeicholzheimer Grundschulchor unter der musikalischen Leitung von Svenja Eberle an diesem besonderen Sonntag sein Debüt mit drei Liedern von den „Prinzen“.

Für ihre hervorragende Performance ernteten die jungen Sänger jede Menge Beifall der zahlreich erschienenen Gäste. Ein Grund mehr, diese Gruppe bei der Museumsöffnung am 14. Juli noch einmal zu engagieren. Als weiterer Höhepunkt erwartete die Museumsbesucher eine Puppenausstellung sowie die aktuellen Bilder der Protagonisten der „Aichelscher Schnäischittler“ 2019. Bei der nächsten Öffnung am 14. April wird der Verein näher auf die Geschichte der Partnerstadt Reichenbach in der Oberlausitz eingehen. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.03.2019