Heute zauberhafter Abend mit dem „Magischen Zirkel“

Jugenddorf Klinge.Freuen dürfen sich die Kleinen und Großen aus der Umgebung des Kinder- und Jugenddorfs Klinge auf den heutigen Abend, denn dann kommen die Zauberer des „Magischen Zirkels“ Heilbronn zu einem Gastspiel in den Bernhardsaal.

Tradition pflegen

Damit pflegen sie die Tradition, alle zwei Jahre im Kinder- und Jugenddorf Klinge zu zaubern. Zauber-Fritze konnte auch für das Jahr 2019 einige seiner Zaubererfreunde des Magischen Zirkels Heilbronn für dieses Projekt gewinnen und rannte beim pädagogischen Leiter des Kinder- und Jugenddorfs mit seiner Anfrage offene Türen ein.

So kommen also heute, Freitag, um 19 Uhr sechs Zauberer des Magischen Zirkels Heilbronn in den St. Bernhardsaal des Kinder- und Jugenddorf Klinge, um ihr buntes Programm auf die Bühne zu bringen. Es ist vielfach gemischt und bietet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene beste Unterhaltung.

Mit dabei sind Zauber-Fritze, der ehrlichste Zauberer der Welt. Er gibt unumwunden zu, dass er gar nicht zaubern kann. Trotzdem erscheinen seine Kunststücke wie echte Zauberei. Zumal ihm sein „Zauberwässerchen“ dabei gute Dienste leistet.

„Eintauchen in die wundervolle Welt der Magie“, dazu lädt Robin ein. Er beschäftigt sich mit Außerirdischen, die sich in sein „Zauber“-Leben einmischen. So ergibt sich manche Situation, aus der er nur zauberhaft wieder herauskommt.

Magic Egon ist auch dabei

Mit Magic Egon kommt ein Zauberkünstler der klassischen Art auf die Bühne. Er war von Beruf Sozialpädagoge und hat mit seinen Zauberkünsten auch therapeutisch gearbeitet. Seine Zauberei scheint ihm ein wichtiges Lebenselixier zu sein.

Für Martino gilt der Grundsatz: „Was für Erwachsene selbstverständlich ist, gilt besonders für Kinder.“ Sie wollen ernst genommen werden. Deshalb macht Martin Oppl keine albernen Tricks, er bezieht die Kinder aktiv und ernsthaft ins Geschehen mit ein.

Neuling in der Klinge wird Wasily Stamoudis sein. Sein Auftritt dreht sich um Harry Houdini, den Meister des Entkommens.

So gibt es also ein kurzweiliges Programm, das nicht nur von den Zuschauern, sondern auch von einem professionellen Theaterregisseur kritisch angesehen wird.

Mit diesem werden sich die Zauberer über ihre Auftritte austauschen und hoffentlich auch einiges dazulernen, was ihre Bühnenpräsenz betrifft.

Nach dem Motto: „Niemand ist so gut, dass er sich nicht noch verbessern könnte.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019