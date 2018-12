Hilfe für die Ärmsten der Armen in Peru

Seckach.Im Zimmerner Dorftreff „Am Lindenbaum“ trafen sich Mitglieder und Vorstand des Förderkreises „Leben braucht Wasser“, um im Rahmen der Jahreshauptversammlung die Aktivitäten im vergangenen Jahr in Erinnerung zu rufen.

„Wie in vielen Teilen dieser Welt, so ist auch in Peru ein Großteil der ärmeren Bevölkerung auf die Erträge seiner Felder angewiesen. Viele Menschen leben dort von der Hand in den Mund. Und wenn aufgrund der geographischen Gegebenheiten und der fehlenden Infrastruktur die Ernte schlecht ausfällt, müssen ganze Familien hungern“, so Vorsitzender Bernhard Heilig.

Ziel des Vereins sei es, die Ärmsten der Armen in Peru – insbesondere bei der Wasserversorgung und durch sanitäre Einrichtungen – zu unterstützen. „Der Weiterentwicklung von angepasster Technologie, so einfach wie möglich, zur nachhaltigen Wasserversorgung gilt unser Engagement genauso wie der Schulung der Menschen im Umgang mit Wasser und Hygiene“, so Heilig weiter.

Sein besonderer Dank galt den Mitgliedern des Vorstands für ihr Engagement sowie den passiven Mitgliedern, Förderern und Spendern für ihre Unterstützung. In seinem Bericht betonte der Vorsitzende, dass bereits im Juli vergangenen Jahres das Projekt „Wasser für 1000 Menschen in Chincha“ abgeschlossen werden konnte. Insgesamt wurden 99 Pumpen für 254 Familien gebaut und installiert.

Unter Anleitung des Förderkreises konnte auch das Projekt „100 Rohrbrunnen für Mocupe“ fortgeführt und so bereits 89 Brunnen gebohrt, mit Abdeckungen versehen und mit Pumpen ausgestattet werden.

Mit einem neu gebauten Brunnen, einer Saugdruckpumpe und einem Waschbecken erhielten die Kinder des Kindergartens eine Grundversorgung für den täglichen Bedarf. „Highlight“ sei dabei eine „Wassertankstelle“ für 25 Familien, die von diesen ebenso geliebt und gepflegt wird wie die bereits installierten WASH-Anlagen.

Als wichtigen Schritt für die zukünftige Arbeit des Fördervereins nannte Heilig die Erweiterung von Projektmaßnahmen nach den Richtlinien von WASH (Water, Sanitation, Hygiene).

Derzeit in der Testphase sind in Peru die ersten beiden Biokläranlagen, bei denen durch bestimmte Pflanzen und Steine das Grauwasser gefiltert wird und danach als Gießwasser genutzt werden kann.

In Erinnerung an die Aktivitäten in Seckach und Umgebung nannte Heilig die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Großeicholzheim, den Infostand in Seckach, die Teilnahmen an den Weihnachtsmärkten in Adelsheim und Gerichtstetten, die Losaktion von P&G Walldürn, das von Apetito gespendete Weihnachtsessen bei AZO und das Bemühen um Fördermittel durch die Teilnahme an entsprechenden Wettbewerben.

Weiter wurden Trockentrenntoiletten mit Kindereinsätzen sowie Deckel für Toiletten von KEO Elztal gefertigt und vorab von einer kinderreichen Familie in Seckach getestet, 100 Pumpeneinsätze vorgefertigt und das Verpacken dieser „Kostbarkeiten“ in die kostenlos von der Bödigheimer Firma Ühlein zur Verfügung gestellte Seekiste nach Peru. Ein besonderer Dank des Vorsitzenden galt in diesem Zusammenhang den beteiligten Firmen für ihre kostenlose und spontane Unterstützung bei der Fertigung diverser Bauteile und den Schülern des BG Buchen für ihre Spende in Höhe von 500 Euro während einer spontanen Pausenaktivität.

Nach dem Bericht über zufrieden stellende Vereinsfinanzen von Schatzmeisterin Gabriele Ehret bescheinigten Christa Parstorfer und Peter Bussemer eine korrekte Buch- und Kassenführung.

Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.

Ausblickend nannte Bernhard Heilig unter anderem die Teilnahmen an den Weihnachtsmärkten in Großeicholzheim mit den neuen Ein-Euro-Info-Spendenlosen und danach in Adelsheim und Gerichtstetten, die Spendenlosaktion bei Nahkauf mit weiteren Loskaufstellen bei der Metzgerei Götz, Fritze-Beck Großeicholzheim, Bauland-Apotheke Seckach sowie dem Frisörsalon Lydia Popp in Großeicholzheim und Seckach.

Des Weiteren informierte er über die Feier zum zehnjährigen Bestehen des Fördervereins am 13. Juli im Dorfgemeinschaftshaus in Zimmern, die Gewinnung neuer Paten und Mitglieder und den Ausbau der Pfandbonsammelaktion als einzige kontinuierliche Einnahme.

Notwendig sei unter anderem die Weiterentwicklung der Organisation in Seckach durch Verbesserung der internen Kommunikation, Fertigstellung einer AP zur Produktdokumentation und für Peru durch Gewinnung von Mitarbeitern für den Brunnenbau, Konstrukteuren für Einfachsttechnologien sowie Experten für WASH-Projekte und den Ausbau der Kooperation mit dem BGB. Seine nächsten Projekteinsätze in Peru plant Bernhard Heilig von Februar bis April sowie von September bis November 2019. L.M.

