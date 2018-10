In Aktivitäten spiegelt sich der örtliche Zusammenhalt

Großeicholzheim.„Zufriedenstellende Zuschauerzahlen bei den örtlichen Prunksitzungen und eine erfolgreiche Teilnahme an den Umzügen in Buchen, Schefflenz und Seckach – das war eine gelungene Fastnachtskampagne 2017/18“. Das war das Resümee der Fastnachtsgesellschaft „Aichelscher Schnäischittler“ im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung im frisch renovierten Sportheim des SVG. Als oberster „Schnäischittler“ begrüßte Thomas Kegelmann dazu neben den Mitgliedern und dem Vorstand auch Bürgermeister Thomas Ludwig, Ortsvorsteher Reinhold Rapp und Vertreter der örtlichen Vereine.

Dank an die Helfer

Kegelmann dankte allen, die sich für die Inhalte des Vereins und damit für die Erhaltung des Brauchtums in Großeicholzheim eingesetzt hatten. Den Verantwortlichen mit ihren zahlreichen Helfern galt ein Lob für die gute Planung und Durchführung der Aktivitäten, den Gemeindegremien für die kooperative Zusammenarbeit. Trotz zufriedenstellender Besucherzahlen wünsche man sich vorausschauend doch noch etwas mehr Publikum bei der traditionellen Prunksitzung in der Schlossgartenhalle, betonte Kegelmann.

Weitere Vorschläge von ihm waren, dass der Barbetrieb wieder von den Damen des SC Klinge organisiert werden könnte und der Abbau nach der Kinderprunksitzung aus zeitlichen und organisatorischen Gründen bereits am Sonntagabend erfolgen sollte.

Einen detaillierten Bericht über die Veranstaltungen und das Vereinsleben im Berichtszeitraum unter dem Fastnachtsmotto „Die Schnäischittler stehen jetzt vor de Wahl, brauche ma Thomas noch e mal“, erstattete im Anschluss Schriftführerin Sinja Melzer. Sie blickte zurück auf die Vorstands- und Arbeitssitzungen im Hinblick auf die anstehenden Aktivitäten wie die erneute Teilnahme am Weihnachtsmarkt der Feuerwehr und am Nachtumzug der „Getzemer“ Narren.

Zum ersten Mal hatte man mit einer Fußgruppe beim Umzug der „Hossa“ Schefflenz teilgenommen und den Zugabschluss zusammen mit der Gruppe „Maus“, die das Programm mitgestaltet hatte, gefeiert. Weiter war man mit Abordnungen präsent bei den „Klingemännern“ Waldhausen, den „Seggemer Schlotfegern“ und natürlich bei den Straßenumzügen der Buchener „Narrhalla“ und der „Seggemer Schlotfeger“. Ein Dank der Schriftführerin galt der ortsansässigen Firma Union Bauzentrum Hornbach, welche den Umzugswagen zur Verfügung stellte. Zur Festigung des Zusammenhalts traf man sich nach einem Arbeitseinsatz zum Essen im Gasthaus „Löwen“ und nahm an der „Eiswassergrillchallenge“ der „Seggemer Schlotfeger“ teil. Dank der guten Unterstützung durch die Bevölkerung konnte man nach dem geselligen Abend der Deutschen Knochenmarksspende einen Betrag in Höhe von 300 Euro übergeben.

Anschließend berichtete Kassenwart Martin Sommer über eine zufriedenstellende Finanzlage des Vereins, was auch im positiven Bericht der Kassenprüfer Mathias Majer und Joachim Neureiter bestätigt wurde.

Für die Abteilung „Kerwe“ berichtete Simon Eberle über den erfolgreich durchgeführten Hammeltanz und Spendenlauf, so dass wie jedes Jahr eine Spende an eine soziale Einrichtung getätigt werden konnte.

Auf Antrag von Joachim Neureiter erteilten die Mitglieder dem Vorstand einstimmig Entlastung.

Lebendiges Vereinsleben

Das lebendige Vereinsleben der „Schnäischittler“ fand auch in den Grußworten von Bürgermeister Thomas Ludwig, Ortsvorsteher Reinhold Rapp und Feuerwehrkommandant Erhard Saffrich als Sprecher der Vereine Anerkennung. In den Aktivitäten der Fastnachtsgesellschaft spiegle sich neben der Brauchtumspflege auch ein Stück örtlichen Zusammenhalts und Ergänzung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde wieder.

Abschließend teilte Thomas Kegelmann noch mit, dass man die große Prunksitzung auf den 16. Februar und die Kinderprunksitzung auf den 3. März des nächsten Jahres terminiert habe. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018