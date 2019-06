In den Straßen war allerhand Schönes geboten

Seckach/Klinge.Wie beliebt das Kinder- und Jugenddorf Klinge mit seinem Spielgelände nicht nur bei den Seckachern, sondern auch bei den Menschen der Region ist, zeigte sich an den Besucherzahlen beim sonntäglichen Klingefest.

Die „Häuser“ der Klinge hatten sich mal wieder selbst übertroffen mit ihren Angeboten. Und der Wettergott tat mit strahlendem Sonnenschein ein Übriges.

Nachdem der Freitag traditionell den Klingebewohnern und den „Ehemaligen“ mit Spielen und geselligem Beisammensein gewidmet war, der Samstag vom Festakt mit Ehrungen der Dienstjubilare sowie der Verleihung der Heinrich Magnani-Medaille an Pfarrer Herbert Duffner geprägt war und seinen geselligen Abschluss im „Eiscafe Haus Georg“, dem anschließenden Kinder- und Jugendgottesdienst und der abendlichen, vom Jugendrat organisierten „Disco für die Jugend“ gefunden hatte, wartete am Sonntagmorgen zunächst das reichhaltige Frühstück im Schulkindergarten St. Theresia und der Festgottesdienst mit Pfarrer Andreas Schneider in der St. Bernhardkirche. Pünktlich zur Mittagessenszeit wurde das beliebte Straßenfest eröffnet.

Im Forum und verteilt in den Straßen des Dorfes wurden wieder viele kulinarische Köstlichkeiten angeboten. Auf die jüngeren Gäste warteten Spiele und Aktionsstände der Hausgemeinschaften. Darunter „Monkey-Climbing“, eine Tombola, Torwandschießen, eine Hüpfburg, ein Bungee-Trampolin, Ponyreiten, der Flohmarkt und vieles mehr. Erstmals begeisterte auch das Fanmobil der TSG 1899 Hoffenheim, genannt der „Hoffe-Express“, mit einem Stopp beim Klingefest. Hautnah und zum Anfassen sorgte er mit seinem Team und dessen vielseitigen Unterhaltungsprogramm für eine Menge Spaß und Freude bei Jung und Alt.

Darüber hinaus luden diverse „Hauscafés“ mit Kaffee- und Kuchenspezialitäten zum Verweilen ein. Im „Eiscafé Haus Georg“ war für Erfrischung und Genuss gesorgt.

Für interessierte Gäste hatte „Haus Franziskus“ seine Pforten geöffnet und gab einen Einblick in die Wohn- und Alltagssituation der Hausgemeinschaften.

Als schöne Tradition hatte zudem die Bernhardschule mit ihrer Kunstausstellung und informativen Schulführungen ihre Türen geöffnet.

Und aus aktuellem Anlass der derzeit noch laufenden Arbeiten an den tollen Neubauten der Klinge bot Architektin Dea Ecker sachkundige Führungen durch den eindrucksvollen Gebäudekomplex, der Platz für drei komplette Wohngruppen mit rund 36 Personen bieten wird, an. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.06.2019