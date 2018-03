Jacob de Haahn spielt in Seckach

Anzeige

Zu dem Orchester des Verbandes, das mit 50 Musiker n besetzt ist, haben sich noch weitere 35 Teilnehmer zu dem Workshop angemeldet, so dass das Workshop-Orchester aus 85 Musikern besteht. Jacob de Haan wird seine Werke vorstellen, nach seinen kompositorischen Ideen im Detail erörtern und mit den Teilnehmern für das Abschlusskonzert erarbeiten und interpretieren.

Zur Aufführung kommt unter anderem in diesem Konzert „Jubilate, Ross Roy, Ammerland und Concerto d’Amore. Außerdem stehen die neusten Werke Along the Weser, Pisa und Castrum Alemorum auf dem Programm. Eine Anspielprobe dieser Werke mit allen Teilnehmern erfolgte bereits im Januar in Wagenschwend unter der Leitung von Volker Metzger, der auch als Dirigent des Verbandsorchesters am Konzert mitbeteiligt ist.

Zu diesem außergewöhnlichen Konzert mit einem überdimensionalen Orchester ist die Bevölkerung willkommen. Es findet morgen Sonntag, um 14.30 Uhr in der Seckachtalhalle in der Seckach statt.

