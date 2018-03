„Johannes von Schüttwa“-Denkmal wird im Mai eingeweiht

Anzeige

Seckach.Seit 30 Jahren besteht die Patenschaft zwischen der Gemeinde Seckach und den ehemaligen Bewohnern des Böhmerwalddorfes Schüttwa. Man schrieb den 26. Juni 1988, als der damalige Seckacher Bürgermeister Ekkehard Brand und der Ortsbetreuer von Schüttwa, Franz Metschl, im Rahmen der Seckacher 1200-Jahr-Feier die Patenschaftsurkunde unterzeichneten.

Formaler Akt

Mit diesem formalen Akt wurde nicht zuletzt die Aufbauleistung der Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg gewürdigt – gerade in Seckach fanden viele Schüttwaer nach 1946 eine neue Heimat. Außerdem werden hier schon seit den 70er Jahren regelmäßig die Heimattreffen der Schüttwaer abgehalten.

Seit 2016 sind in Schüttwa (heute: Sitbor) erfreuliche Aktivitäten zu verzeichnen. Tatsächlich hat sich in Schüttwa in der Zwischenzeit mit Unterstützung der „alten Schüttwaer“, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, des Bezirks Pilsen sowie der Stadt Pobezovice (ehem. Ronsperg), zu welcher Schüttwa heute gehört, einiges getan: Unter anderem befindet sich das Kriegerdenkmal mittlerweile in einem einwandfreien Zustand, auf dem Friedhof wurden viele Grabsteine aufgerichtet sowie Grabkreuze frisch gestrichen und nicht zuletzt ist über dem Presbyterium (Chorraum) der Kirche bereits ein neues Dach installiert. In neuem Glanz erstrahlt außerdem auch der Dorfplatz mit einem Infobuch und einem Denkmal für Johannes von Schüttwa, dem bekannten deutschen Dichter, Stadtschreiber und Notar.