Kaiserwetter beim „Budenrummel“

Seckach/Klinge.„Wieder einmal wurde der Klingefest-Budenrummel mit Kaiserwetter belohnt.“ So hieß es schon im vergangenen Jahr – und das scheint schon fast Tradition.

Die bunten Wimpel über den Dorfstraßen hießen am vergangenen Wochenende unzählige treue Klingefest-Besucher fröhlich willkommen. Die diversen Hausgemeinschaften hatten sich wieder vieles für ihre Besucher einfallen lassen und ein kunterbuntes Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt zusammengestellt.

Neben der Rundumbewirtung im Forum, dem Festgottesdienst am Morgen und dem Kinder- und Jugendgottesdienst am frühen Abend in der Bernhardkirche gab es unzählige kulinarische und unterhaltsame Anlaufstätten in den Straßen und Gassen des Kinderdorfes.