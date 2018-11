Kindergarten und Grundschule spendeten an Odenwald Hospiz

Großeicholzheim.Der guten Tradition folgend fand auch in diesem Jahr wieder ein Martinsumzug statt, der vom Elternbeirat des Kindergartens und der Grundschule veranstaltet wurde. Einen gelungenen Startschuss dazu gaben die Grundschüler mit einem kurzen Spiel und einigen Gedanken rund um St. Martin sowie dem Lichterkinder-Rap, welcher gemeinsam mit den Kindergartenkindern dargeboten wurde. Anschließend formierte sich der Zug hinter „St. Martin“ (Amelie Majer) auf dem Pferd, um eine große Runde durch das Dorf zu drehen, begleitet von der Bläsergruppe um Bürgermeister Thomas Ludwig. Am Ausgangspunkt zurück erwarteten die Laternenläufer Brezeln, Kinderpunsch, Glühwein und Wurstwecken, zubereitet von den Elternbeiräten. Der Erlös geht an das Odenwald Hospiz in Walldürn. Am Montag überreichten die Kindergarten- und Grundschulkinder Christine Lehner (Geschäftsführerin Odenwald Hospiz) und Helmut Greulich (Vorsitzender des Fördervereins Odenwald Hospiz) die Spende in Höhe von 700 Euro. Bild: Grundschule

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018